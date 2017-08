Türkmen Cephesi: Kürt bölgesi dışında...

Toplantı sonrası heyet adına Kürdistan Yurtseverler Birliği (KBY) Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire ve Erşat Salihi ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Kürtlerle ortak bir acı geçmişlerinin olduğunu belirten Salihi, "Bu yüzden hepimiz için aydın bir geleceğin olması lazım. Bir taraf ötekinin kimliğini reddetmemelidir. Çünkü hepimiz zulmü gördük." ifadelerini kullandı. "Birçok konuda karşılıklı anlaşmanın meydana gelmesi ve sorunların çözümü için taraflar arasındaki diyaloğun artırılması gerekiyor" diyen Salihi, "Irak Türkmen Cephesi olarak her zaman uzlaşı ve diyalog taraftarıyız." değerlendirmesinde bulundu. Gazetecilerin ITC'nin IKBY referandumu konusunda tavrı nedir sorusu üzerine Salihi, "Referandumla ilgili tavrımızı açıkladık. Özellikle bölgenin (IKBY) dışındaki yerlerde referandumun yapılmasını reddediyoruz" yanıtını verdi.

'PROVOKASYON ÇIKARANLAR VAR'

Bunun yanında heyet adında konuşan Pire ise "Geçmişte her iki tarafta aynı cephedeydi. Baas Rejimi döneminde her iki tarafta büyük zulümler gördü. Bu yüzden daha güzel ve istikrarlı bir yaşam için ortak hareket etmeliyiz" diye konuştu. Her iki tarafın haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemeyeceğini ve bunun ne Kürtlerin ne de Türkmenlerin çıkarıyla denk düşmediğini anlatan Pire, "Türkmen ve Kürtlerin arasının bozulması için provokasyon çıkaran fitneciler var" dedi.

Erbil'den Bağdat'ta giden IKBY Yüksek Referandum Heyeti, yaklaşık bir haftadır başta Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Selim el- Cuburi olmak üzere, Meclis çatısı altında yer alan birçok siyasi parti ve kesimle "referandum" hakkında görüşme gerçekleştirdi.