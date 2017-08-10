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Türkmen birlikler Tanklarla vuruyor

Suriyeli Türkmen Muhalifler, Ayn El Hawr bölgesinden rejim pozisyonlarına Tanklarla ateş altına aldı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 20:51
Türkmen birlikler Tanklarla vuruyor

YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin Lazkiye bölgesinde konuşlu Türkmen birlikler katil Esed rejimine karşı savaşmayı sürdürüyor.  

Muhalifler T-55 Tankları ile Ayn El Hawr bölgesinden rejimin işgalinde bulunan Ayn al Beyda'yı vurdu. 

Operasyonda Rejim karakollarının zarar gördüğü ve birçok Esed askerinin öldürüldüğü rapor edildi.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 20:51
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