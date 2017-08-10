Türkmen birlikler Tanklarla vuruyor
Suriyeli Türkmen Muhalifler, Ayn El Hawr bölgesinden rejim pozisyonlarına Tanklarla ateş altına aldı.10 Ağustos 2017 Perşembe 20:51
YENİAKİT.COM.TR - Suriye'nin Lazkiye bölgesinde konuşlu Türkmen birlikler katil Esed rejimine karşı savaşmayı sürdürüyor.
Muhalifler T-55 Tankları ile Ayn El Hawr bölgesinden rejimin işgalinde bulunan Ayn al Beyda'yı vurdu.
Operasyonda Rejim karakollarının zarar gördüğü ve birçok Esed askerinin öldürüldüğü rapor edildi.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr