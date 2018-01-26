Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta

Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan ve sayıları 5 bini bulan silahlı Türkmenler, TSK'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda aktif görev alma talebinde bulundu

26 Ocak 2018 Cuma 20:05
Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır kıta

Kerkük'te kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan Türkmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek istiyor.

TSK'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na yurt içinden ve dışından destek mesajları geliyor.

Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde kendilerini "Akıncı" olarak tanıtan silahlı Türkmenler de TSK'ye destek vermek üzere harekete geçti.

Türkmeneli Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aydın Beyatlı, yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de yaşayan Türkmenlerin, TSK tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev almak istediklerini söyledi.

Kahraman Türk askerinin zor arazi koşulları ve kış şartlarına rağmen operasyonu başarılı şekilde yürüttüğünü belirten Beyatlı, Mehmetçik'in tüm güçlükleri teker teker aşarak zafere yürüdüğünü dile getirdi.

Beyatlı, Zeytin Dalı Harekatı'nı Türkmenlerin de dikkatle izlediğine işaret ederek, "TSK'nin bölgede yürüttüğü bu operasyon sadece Türkmenleri değil Arap, Kürt, Sünni ve Şiileri, bölgede zulme uğrayan her kesimi umutlandırmıştır. Mehmetçik'in başarısı mazlumların yüzünü güldürecektir." diye konuştu.

"HAREKATA KATILMAK İÇİN HAZIR BEKLİYOR"

Türkmenlerin harekata katılmak için ilk günden itibaren çalışma başlattığını vurgulayan Beyatlı, şunları kaydetti:

"Türkmenler dualarının yanı sıra maddi desteğini de göstermek istiyor. Operasyonda ihtiyaç duyulan yerlerde aktif rol almak istiyorlar. Kerkük'te Türkmenlerin silahlı gücü, isimlerini yazdırmak için sıraya girdi. Şu ana kadar 200'ün üzerinde silahlı Akıncı Türkmen, harekata katılmak için hazır bekliyor. Türkiye'de yaşayan Türkmenler de illerindeki askerlik şubelerine giderek 'gönüllü askerlik' başvurusunda bulundu. Biz de Türkmen doktorlar olarak sınıra gideceğiz. İhtiyaç duyulursa bölgede sağlık hizmeti vermek istiyoruz."

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:05
  1. KERKÜK
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte ABD'nin geleceği: Yalnız Kovboy
    1. İşte ABD'nin geleceği: Yalnız Kovboy
    2. Taiz operasyonu başladı
    3. Mart ayında bir araya geliyorlar
    4. Afrin'de eski ABD Özel Kuvvetler..
    5. Bu görüntüler bugün çekildi...
    6. Türkmen 'Akıncı'lar Afrin için hazır..
    7. O ülkede istenmeyen adam ilan edildi
    8. Filistin'de yeni bir intifa'da..
    9. Almanlar bu defa başarabilecek mi?
    10. Türkiye'den ABD'ye rest: Tepelerine..
    11. Rusya: O bakan mantık sınırları içinde..
    12. ''Erdoğan'nın emirleri için hazırız''
    13. Sınırda hareketli dakikalar! ABD..
    14. Hulisi Akar o bölgeye geldi
    15. Afrin'de aslında kaç terörist öldü?
    16. Uzaya fırlatacaklar... Dünya karşı..
    17. Emekliler bu habere dikkat
    18. CHP'ye en güzel cevap Afrin'den geldi
    19. Mehmetçik o bölgeyi temizleyip bayrağı..
    20. Yabancı teröristler Afrin'de!
    'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti ama...
    'Ben ateş etmem, ezer geçerim' demişti ama...
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    Skandal! Artık şehitleri teslim etmeyecekler
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    PYD'den hain plan! İlerleme bu yüzden yavaşladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı