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Türkmen aileler unutulmadı

Adıyaman’da yaşayan 156 Türkmen aileye, İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yardımda bulunuldu.

06 Temmuz 2017 Perşembe 19:19
Türkmen aileler unutulmadı

İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından Adıyaman’da ki Türkmen ailelere gıda ve mutfak malzemesi yardımında bulunuldu. Irak, Afganistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Pakistanlı olan 156 Türkmen ailenin yüzü İHH’nın yardımı ile güldü. Temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerinin yanı sıra mutfak malzemeleri ailelere dağıtıldı.

Yardımları alan Türkmen aileler İHH görevlilerine teşekkür etti.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:19
  1. Irak
  2. Afganistan
  3. Kırgızistan
  4. Adıyaman
  5. Özbekistan
  6. Pakistan
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