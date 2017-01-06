Türklerin partisi, Merkel'i fena korkuttu

Merkel hükümeti daha önce kurulmasını önlemeye çalıştığı Türklerin partisi ADD’nin şimdi de hesaplarına el koymaya başladı. ADD Genel Başkanı Remzi Aru, “Bizi antidemokratik yollarla sindirmeye çalışıyorlar” dedi.

Alman Demokratlar Birliği (ADD) GenelBaşkanı Remzi Aru, partiye yönelik Alman derin devletinin baskılarının arttığını ifade ederek, "Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışan Almanya, maalesef kendi ülkesinde demokratik bir şekilde kurulan bir siyasi partiyi antidemokratik yollarla sindirmeye çalışıyor" dedi. Birçok baskı ve yıldırma çabası ile karşılaşan ADD'nin sosyal medya hesapları kapatılırken, banka hesaplarına de tek tek el konuyor. Almanya'nın partilerinin aktivitelerini engellemek konusunda çeşitli yollara başvurduğunu belirten Aru, ADD'nin üzerinde yoğunlaşan baskılara karşı pes etmeyeceklerini söyledi.

BANKALARI KORKUTMUŞLAR

İHA'ya açıklamada bulunan Aru, "Bir siyasi partinin mutlaka banka hebası olması lazım. Seçim çalışmalarında kullanabilmemiz için üyelerimizden bağış kabul ediyoruz. Banka hesabınız yoksa bağış toplayamayız. Bu sebeple büyümemizi engellemeye çalışıyorlar. Sosyal medyada 30 bin takipçiye ulaşınca hesaplarımız kapatılıyor. Bu zamana kadar gittiğimiz bütün bankalarla yaptığımız ilk görüşmeler olumlu geçiyor, sonra bize hesap açamayacaklarını söyleyerek bizim talebimizi geri çeviriyorlar. Gerekçesini sorunca cevap veremiyorlar. Tahminlerimize göre Alman derin devleti bizi bir şekilde engellemeye çalışıyor" dedi.



BİZİ ENGELLEYEMEYECEKLER

Aru, "Parti olarak kısa bir zamanda geniş kitlelere ulaştık. Gösterdiğimiz başarı karşısında endişelenenler var. Bu başarımızı engellemek için ellerinden gelenleri yaparak bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz Almanya'da yaşayan ve oy potansiyeli yüzde 25 oranına ulaşan bir kitleye hitap ediyoruz. Biz onların yıllardır Almanya'dan bekledikleri siyasi bir partiyiz. Bu oy potansiyelinin ADD'ye gelmesi Almanya'da dengeleri değiştirecek bir gelişme olacak. Bunu tehlike gibi görenler bizi engellemeye çalışıyorlar. Dünyaya, özellikle Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye çalışan Almanya, maalesef kendi ülkesinde demokratik bir şekilde kurulan bir siyasi partiyi antidemokratik yollarla sindirmeye çalışıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.