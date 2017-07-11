Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Asenovgrad ilçesinde yaşanan protestolar nedeniyle, bölgede yaşayan Türk ve Müslümanların günlük yaşamlarını devam ettirmekte zorlandıkları ve Bulgar güvenlik güçlerinin ilçe ve çevresinde geniş çaplı önlemler aldıkları belirtildi.

65 binlik nüfusuyla Bulgaristan'ın en büyük ilçesi olan Asenovgrad'a, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 10 bin kadar protestocunun toplandığı belirtilirken, Pazar gecesi çıkan olaylar nedeniyle 7 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili haberturk.com'un sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu'ndan yetkililer, olayların yatıştığını ve adli sürecin takip edildiği bilgisini paylaştı. Konuyla ilgili Haberturk.com Whatsapp Hattı'na ulaşan bölge sakinleri, yaşanan gelişmeler nedeniyle evlerinden çıkamadıklarını ve endişeli olduklarını belirtti.

Beşinci günün dolduran olayların başlangıç nedeninin ise, bölgedeki Türkler ile Bulgarlar arasında bir piknik alanında yaşanan gerilim olduğu iddia ediliyor.

PİKNİK KAVGASI TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Olayların fitilini ateşleyen geçtiğimiz hafta bir piknik alanında Türk kökenli bir grupla, Bulgar sporcular arasında yaşanan bir kavga oldu.

Bölgede yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı olayların başlama nedenini şu sözlerle anlattı: "Türklerin pikniğe gittiği bir yerde, kürek çeken Bulgar sporcular da vardı. Kürek çeken iki kız suya düşünce, Türkler bunlara yardıma gidiyor. Ancak Bulgar kızlar bunu, kendi gruplarına 'sarkıntılık edildi' olarak anlatmışlar. Sonra Bulgarlar küreklerle gelerek Türklere saldırdılar. Orada birçok gencimiz yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürüldüler. Ancak doktorlar düzgün bir şekilde ilgilenmemişler. Daha sonra 9 Türk gözaltına alındı. Henüz hiçbiri mahkemeye çıkmış değil."

10 BİN KİŞİ ASENOVGRAD'DA TOPLANDI

Geçtiğimiz haftaiçi başlayan protestolarda, Pazar gecesi gerilimin zirveye ulaştığı gün oldu. Bulgar polisi ilçede çok sıkı güvenlik önlemleri alırken, sokaklarda gruplar halinde protestocuların olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Asenovgrad Belediye Başkanı Emil Karaivanov, protestoların yasadışı ilan edildiğini belirterek, halka itidal çağrısında bulundu. Belediye Başkanı'nın açıklamasında, "Protestolardan saatler sonrasında baktığım zaman vatandaşların provokasyonlara kapılmadığını ve tansiyonu yükseltecek şiddet eylemlerinden kaçındığını görüyorum. Protestocuların büyük bir kısmı sorumlu davrandı ve Asenovgrad'ı tehlikeli bir şekilde istikrarsızlaştıracak girişimlere karşı direndiler." ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞI: EVDEN ÇIKAMIYORUZ, HASTANEYE GİDEMİYORUZ

Türk kökenli bir Asenovgrad sakini Pazar gecesi yaşananları, "Dün hiç dışarı çıkamadık. Bulgar polisi bizi çok iyi bir şekilde korudu. Bu akşam yine protesto var. Nereye varır bilmiyoruz. Açıkçası endişe duyuyoruz. Hastaneye gidemiyoruz, işe gitmiyoruz, markete gidemiyoruz. Facebook sayfalarımıza tehditler geliyor. Roman mahallesinden yardıma gelmek istediler ama Bulgarlar engellediler. İlk defa bu çapta olaylar oluyor. 30 senedir böyle bir şey görmemiştik. Bize, 'Siz buradan gidin. Türkiye'ye gidin, orada hakkınızı arayın. Sizin devletiniz burası değil.' diyorlar. Tamam Türk'üz ama, biz burada doğmuşuz, burası da bizim devletimiz, burada da haklarımız var. " ifadeleriyle anlatıyor.

Telefonla ulaştığımız Filibe Başkonsolosluğu ise, konuyla ilgili adli sürecin takip edildiğini belirtti. Konsolosluk yetkilileri, konunun adli bir kavga nedeniyle başladığını ancak bazı kötü niyetli, milliyetçi grupların katılımı nedeniyle hassas noktalar ulaştığını söyledi ve konunun iki farklı etnik grubun çatışması olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Konsolosluk yetkilileri açıklamalarında, Türk kökenli vatandaşların haklarının ihlal edilmesi durumunda konuya müdahil olacaklarını ancak protestoların bugün bitmesini beklediklerini belirtti.