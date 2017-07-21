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Türk hackerlardan terörist İsrail'e Mescid-i Aksa operasyonu!

Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara yaptığı zulümlere sessiz kalmayan Aslan Neferler Tim, işgalci İsrail'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı sitesini erişime kapattı.

21 Temmuz 2017 Cuma 23:34
Türk hackerlardan terörist İsrail'e Mescid-i Aksa operasyonu!

YENİAKİT.COM.TR - Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatarak Filistinli Müslümanları katletmeye başladı. Bunun ardından Türkiye ile beraber tüm dünyadaki Müslümanlar ayağa kalktı. Tüm Müslümanların tepki gösterdiği Mescid-i Aksa'daki Siyonist İsrail zulmüne Türk Hackerlar da kayıtsız kalmadı ve terör devletine savaş açtı. 

Türk hacker ekiplerinden Aslan Neferler Tim, İsrail'e savaş açtığını belirtmişti. Daha sonra ise harekete geçen Aslan Neferler Tim, kısa süre sonra işgalci İsrail'in Hava Kuvvetleri'ni erişime kapattığını duyurdu.  

İşte Aslan Nefer Tim'in o duyuruları:

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 23:34
  1. Mescid-i Aksa
  2. Siyonist İsrail
  3. Aslan Neferler Tim
  4. israil hack
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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