Türk hackerlardan terörist İsrail'e Mescid-i Aksa operasyonu!

YENİAKİT.COM.TR - Terör devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatarak Filistinli Müslümanları katletmeye başladı. Bunun ardından Türkiye ile beraber tüm dünyadaki Müslümanlar ayağa kalktı. Tüm Müslümanların tepki gösterdiği Mescid-i Aksa'daki Siyonist İsrail zulmüne Türk Hackerlar da kayıtsız kalmadı ve terör devletine savaş açtı.

Türk hacker ekiplerinden Aslan Neferler Tim, İsrail'e savaş açtığını belirtmişti. Daha sonra ise harekete geçen Aslan Neferler Tim, kısa süre sonra işgalci İsrail'in Hava Kuvvetleri'ni erişime kapattığını duyurdu.

İşte Aslan Nefer Tim'in o duyuruları: