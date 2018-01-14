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Türklerden Katar'a dev çıkarma

Türkiye, ambargo sürecinde ilişkilerini daha da geliştirdiği Katar'a inşaat, mobilya, gıda ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren 150 firma ile çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

14 Ocak 2018 Pazar 12:58
Türklerden Katar'a dev çıkarma

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Katar'ın medikal, inşaat ve gıda başta olmak üzere 5 milyar dolara yakın ithalatı olduğunu belirterek, "Biz buradan en az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz." dedi.

Kaan, MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar'ın, 17-19 Ocak'ta Katar’ın başkenti Doha'da düzenleneceğini anımsattı.

Fuarı Türkiye'nin köklü birlikteliğinin bulunduğu Katar’la daha güçlü bağlar kurmak için düzenlediklerini dile getiren Kaan, Expo Turkey by Qatar Türkiye'nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşması açısından da büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

Kaan, "İnşaat, mobilya, gıda ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren 150'ye yakın üyemizle Katar'da güzel bir fuar gerçekleştireceğiz. Fuarımıza Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki de katılacak. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katılacağı güzel bir açılışla fuarımızı gerçekleştireceğiz. Katar'a son dönemde uygulanan ambargoda, Türkiye'nin güçlü bir şekilde sahaya inmesi neticesinde, Katar'a ihracatımız artmış durumda. Ama bizim ileriye dönük olarak yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir rakama çıkma hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Katar arasında dış ticaret hacminin son 10 yılda 25 milyon dolardan 700 milyon dolara yükseldiğini bildiren Kaan, 2016 yılında Türkiye'nin Katar'a toplam ihracatının 421 milyon dolar olduğunu, bu rakamın ambargodan itibaren yüzde 84 artış göstererek yalnızca üç ay içerisinde 165 milyon dolara ulaştığını, 2018’de bu rakamın 4 katına çıkmasının beklendiğini kaydetti.

"Türk sanayicisinin Katar'a ilgisini artırmayı hedefliyoruz"

Abdurrahman Kaan, Katar'ın Türk müteahhitlerin en çok proje üstlendiği yedinci ülke olduğunu belirterek, Türk firmaların Katar'da bugüne kadar 14,2 milyar dolar değerinde 128 proje taahhüt işi tamamladıklarını ve Katar'ın 2022 bütçesinden şimdiye kadar yaklaşık 7,5 milyar dolarlık pay aldıklarını söyledi.

Katar sermayesinin halihazırda önemli yatırımlarda bulunduğu Türkiye’ye ilgisinin günden güne arttığını vurgulayan Kaan, "Katar'ın medikal, inşaat ve gıda olmak üzere 5 milyar dolara yakın ithalatı var. Biz buradan en az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz." dedi.

Kaan, bu tür fuarlarla birlikte Türk sanayicisinin Katar'a ilgisini biraz daha artırmayı hedeflediklerini belirterek, Türkiye'nin ihracatını, 500 milyar dolarlık hedefine 5 yıl içinde çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Expo Turkey by Qatar

Bu yıl ikincisi düzenlenecek Expo Turkey by Qatar, 17-19 Ocak 2018'de Katar'ın başkenti Doha’da, Doha Exhibition and Convention Center’da (DECC) düzenlenecek.

İki ülke arasında iki kat artması öngörülen ekonomik ilişkilere paralel olarak, fuarda Türk firmaları için önemli iş birliği fırsatlarının oluşması bekleniyor.

Başta gayrimenkul olmak üzere inşaat, mobilya, makine, yapı malzemeleri, lojistik, bilgi teknolojileri, gıda ve sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı fuarda, Türk iş dünyası, yeni yatırım anlaşmaları ve iş birliklerine imza atacak.

Fuara, Tekfen, Emlak Konut, Artaş İnşaat, Teknik Yapı, Sinpaş, Türksat, Katmerciler, Çilek Mobilya ve Çaykur gibi sektörlerinin öncüsü şirketlerle birlikte yaklaşık 150 Türk firması katılacak.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 12:58
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