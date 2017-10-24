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Türkler ve İngilizler anlaştı! Üretim başlıyor

Kale Grubu ve dünyanın en büyük uçak motor üreticilerinden Rolls-Royce, Türkiye'ye uçak motorları geliştirmek için anlaştı.

24 Ekim 2017 Salı 17:20
Türkler ve İngilizler anlaştı! Üretim başlıyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, ''İngiliz şirketiyle bir yerli firmamız, yerli jet motoru üretilmesi ve bunun 'know-how'unun Türkiye'ye ait olmasına yönelik anlaşma sağladı. Önümüzdeki dönemde ülkemiz kendi yerli jet motorunu üretme noktasına gelmiş olacak'' dedi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde, Kale Grubu ve dünyanın en büyük uçak motor üreticilerinden Rolls-Royce, Türkiye'ye uçak motorları geliştirmek için anlaştı.

Yüzde 51 Kale Grubu, yüzde 49 Rolls-Royce ortaklığıyla bir şirket kuracak olan iki grup, başta Türkiye'nin milli savaş uçağı projesi TF-X olmak üzere, ülkenin sivil ve askeri alanda ihtiyaç duyduğu uçak motorlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Söz konusu girişim sayesinde, Türkiye'nin dünyada az sayıdaki uçak motoru üreticisinden biri olması ve bu alanda ihracatçı konumuna yükselmesi bekleniyor.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, savunma sanayisinin ülke endüstrisinin lokomotifi olduğunu söyledi.

Savunma sanayisinin teknolojik gelişmeleri de tetiklediğini aktaran Altunyaldız, Türkiye'de bu alanda büyük çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

Altunyaldız, güvenlik konusunun ülke geleceğini ilgilendirdiği için bu alanda katlanılacak maliyetin düşünülemeyeceğini belirterek, "Bir yandan yerli tank, helikopter, silahlı-silahsız insansız hava araçları yapılması. Diğer yandan bunlarla, terörle mücadelede son derece etkin sonuçlar almamız, yerli tüfeğin yapılması ve seri üretime geçmesi, bakıldığında savunma sanayisinde kendisine yetme oranı açısından yükselen konumdayız. Bunu çok daha yukarıya çıkaracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisinde ihtiyacın yüzde 60'ını kendi imkanlarıyla karşıladığını anımsatan Altunyaldız, dünyanın belirli ülkelerine de ihracatın yapıldığının altını çizdi.

Milli muharip uçak ve bölgesel yolcu uçağı çalışmaları

Altunyaldız, kritik alanlarda da önemli çalışmaların yürütüldüğüne dikkat çekerek, şöyle konuştu:

''Önümüzdeki dönemde milli muharip uçağımızın ve bölgesel yolcu uçağının üretilmesine yönelik projeksiyonlarımız ve çalışmalarımız var. Bu kapsamda yerli jet motoru üretilmesinde önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz şirketiyle bir yerli firmamız, yerli jet motoru üretilmesi ve bunun 'know-how'unun Türkiye'ye ait olmasına yönelik anlaşma sağladı. Önümüzdeki dönemde ülkemiz kendi yerli jet motorunu üretme noktasına gelmiş olacak. Çok önemli bir anlaşma. Bu çalışmalar bizi savunma sanayisinde arzu ettiğimiz noktaya doğru adım adım götürecek. Bölgesinde ve dünyada güvenliğiyle kendisini önemli oyuncu olarak konumlandıran Türkiye, barış ve ve güvenliği tesis etmek için savunma sanayisi liginde yerini alacaktır.''

Yerli jet motoru projesinin büyük heyecan uyandıran bir adım olduğunu dile getiren Altunyaldız, "Ar-Ge ve tasarım çalışması yapılıyor. Üretim yerine ilişkin belirli aşamadan sonra karar verilecek. Şu anda proje çalışmaları başlamış durumdadır. Üretimine ilişkin süre 3-5 yılı alacak." dedi.

 

AA

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 17:20
  1. Türkiye
  2. Kale Grubu
  3. Rolls-Royce
  4. TF-X
  • Ali ÜNLÜAli ÜNLÜ11 sa önce
    Çok acı bu ifadeler yıllarca hep yapacağız dendi işler sürümcemede bırakıldı bu iş milli olmalı Tübitak, Üniversiteler ile devlet yapmalı .Milli karaktere sahip siyasi irade olursa bu işler başarılır .Şimdi olduğu gibi
  • Mehmet mücahitMehmet mücahit11 sa önce
    ingilizler en büyük düşmanımız, oyalamayın
  • AydınAydın11 sa önce
    Altayın motor sorununu da çözebilseydik hayırlısıyla
  • SahiSahi11 sa önce
    Aman dikkat bu ingililizlerin işi savsaklamasina müsade etmeyin
  • mfgmfg12 sa önce
    Kaç tane uçak motoru üreten firma var araştırın bakalım.Oyalama diyenlerde bu sektörün kartelleştiğini bilmeyenlerdir.Bir yolcu uçağı nasıl abd malı boening veya avrupa malı airbus oluyor ve dünyada başka marka yok ise uçak motoru gibi kritik üretimlerde öyle.Bir Su27 motoruna dahi baksanız yine yahudi sermayesinin ürünü olduğunu görürsünüz
  • Yusuf KamilYusuf Kamil12 sa önce
    Yakında 50 yıl sonra
  • omar havfullahomar havfullah12 sa önce
    İngiliz olursa o iş olmaz.ingiliz fransız islamın 1400 yıldır düşmanı
  • Hy-hyHy-hy13 sa önce
    İngilize hala güvenen varsa celladına aşık olmuştur.
  • HalilHalil13 sa önce
    Ben hiç güvenmiyorum
  • ereneren13 sa önce
    beraber başlarlar sonra ufak bir anlaşmazlık çıkar ve ingilizler çekilir... sonra yerli savaş uçağı projesi rafa kalkar... gavurun oyalama taktiği bu ve hala bu tuzağa düşecek yetkililer var yani..
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