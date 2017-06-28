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Türkler, Trump’a hiç güvenmiyor

37 ülkede yapılan araştırmaya göre Obama’nın son günlerinde ABD Başkanı’na güvendiğini bildirenlerin dünya çapındaki oranı yüzde 64 iken, Trump’ın seçilmesinin ardından bu oran yüzde 49’a düştü. Obama’ya güvenen Türklerin oranı ise yüzde 45 iken, Trump’a güvendiğini söyleyenler yüzde 11 oldu. Sadece İsrail ve Rusya halkları, Obama’ya kıyasla Trump’a daha çok güveniyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 06:32
Türkler, Trump’a hiç güvenmiyor

Müslümanlara seyahat yasağı koyan ABD Başkanı Donald Trump’a dünyada en az güvenenlerin başında Türk halkı geliyor. ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği yeni bir araştırma, İslam karşıtı-kibirli Donald Trump’ın ABD başkanlığının, ABD’nin dünya çapındaki algısına önemli oranda olumsuz etkide bulunduğunu ortaya koydu.

Şirket, şubat ve mayıs ayları arasında gerçekleştirdiği araştırma kapsamında 37 ülkede 40 binden fazla kişiyle görüştü. Araştırmanın sonucuna göre, Barack Obama yönetiminin son döneminde ABD’ye yönelik yüzde 64 oranında seyreden olumlu görüş, Trump’ın başkanlığıyla yüzde 49’a geriledi.

ABD’nin komşuları ve Avrupa’da büyük düşüş

Bu düşüş, ABD’nin komşuları Meksika ve Kanada ile Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde çok daha sert bir şekilde yaşandı. 

Meksika’da Trump yönetimiyle ilgili olumlu görüş bildirenlerin oranı, yüzde 66’dan yüzde 30’a geriledi. 

Bu oran Kanada’da yüzde 43, Almanya’da ise yüzde 35 oldu.

En popüler liderler

Birçok Avrupa ülkesinde oranlar, eski ABD başkanlarından George W. Bush’un Irak’ın 2003’teki işgaliyle birlikte düştüğüne benzer oranlara geriledi. 

Araştırmada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 27, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise yüzde 28 oranıyla Trump’tan daha yüksek popülarite oranlarına erişti. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise yüzde 42 ile dört lider arasındaki en yüksek popülarite oranına sahip oldu.

Türkiye’de Trump’a güvenenler sadece yüzde 11 

Türkiye’de ise çoğunluk ne Trump’a ne de eski başkan Obama’ya güvendiğini söylüyor. 

Obama’ya güvenen Türklerin oranı yüzde 45 iken Trump’a güvendiğini söyleyenler yüzde 11 oldu. 

Trump’a güvensizliğin Türkiye’den daha yüksek olduğu ülkeler, ABD ile arasına duvar örmeyi tasarladığı Meksika (yüzde 5), İspanya (yüzde 7) ve Ürdün (yüzde 9).

Dünya çapında ankete katılanların yüzde 75’i Trump’ı ‘kibirli’, yüzde 65’i ‘tahammülsüz’, yüzde 62’si ise ‘tehlikeli’ bulduğunu belirtti.

Yüzde 55’lik bir kesim onun ‘güçlü bir lider’ olduğunu savundu. 

Katılımcıların yüzde 76’sı Meksika sınırına duvar örme projesinden, yüzde 72’si ABD’nin büyük ticari anlaşmalardan çekilmesinden, yüzde 62’si ise bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağından rahatsız olduğunu belirtti.

Güven oranı sadece Rusya ve İsrail’de arttı

Obama dönemine kıyasla Trump döneminde ABD’ye yaklaşımın olumlu yönde arttığı ülkeler sadece Rusya ve İsrail oldu. Rusya’daki oran yüzde 11 artarak yüzde 53’e çıkarken İsrail’deki oran ise yüzde 7 artışla yüzde 56’ya yükseldi.

“Küstah ve tehlikeli”

Müslümanlar’ın ABD’ye girişine yasak koyan Trump’a olan güven, Irak işgali sırasında George Bush’a olan güvenin bile altında. Küresel olarak araştırmaya katılanların üçte ikisi Trump’ı ‘küstah’ ve ‘tehlikeli’ olarak nitelendirdi. 

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 06:32
  1. Türkler Trump’a hiç güvenmiyor
  2. 37 ülkede yapılan araştırma
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