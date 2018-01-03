Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkler satın alınca… Devlet töreni gibi açılış yaptılar!

Uzun zamandır Sırbistan pazarını inceleyen Türk şirketi, sessiz sedasız batmış bir Sırp firması olan Eksporteks`in üretim tesisini satın aldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:56
Türkler satın alınca… Devlet töreni gibi açılış yaptılar!

Bir dönem hem üretimin hem de ihracatın amiral gemisi olan tekstilde yeni rota eski Yugoslavya'nın dağılmış ülkeleri.

Hırvatistan, Bosna ve Sırbistan bu anlamda Türk yatırımcıların en gözde ülkeleri. Özellikle Sırbistan... İrili ufaklı Türk şirketlerinin son dönemde yatırımlarını artırdığı Sırbistan tekstilde adeta Türk markalarının yeni üssü konumuna gelmiş durumda.

 SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ DE GİDİYOR

 Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre gidenler arasında sektöre yön veren marka ve isimler de var. Jeanci, Birleşik Tekstil, Aster, Tibet Moda, Taypa Tekstil... En dikkat çeken isimler arasında yer alan Taypa, sektörün öncülerinden Mesut Toprak'ın şirketi... Kraljevo şehrinde kurulacak hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasına Taypa, 35 milyon euroluk yatırım yapacak. Tesiste yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

 Uzun zamandır Sırbistan pazarını inceleyen Türk şirketi Ormo, sessiz sedasız batmış bir Sırp firması olan Ekporteks'in üretim tesisini satın aldı. Lebane kentindeki tesisi modernize etti ve yeniden canlandırdı. 12 bin metrekarelik tesis için Leban adında yeni bir firma kuran Ormo, 130 kişiye istihdam sağlıyor.

DEVLET TÖRENİ GİBİ AÇILIŞ

Bu tesis Sırbistan için oldukça önemli. Bölgede sanayiye yönelik ilk ve tek tesis. Açılışa o nedenle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Ekonomi Bakanı Goran Knezeviç ve Ticaret, Telekomünikasyon ve Turizm Bakanı Rasim Ljajiç katıldı. Şirketin planı birkaç yıl içinde istihdamı 350'ye ulaştırmak. Orta vadede ise hedef 650 kişi. Otomotiv yan sanayi Bulgaristan ve Romanya'ya gidiyor. Tekstilde ise rota Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa… Yeni pazarlar arıyoruz ancak bu genelde ihracat için değil üretim için oluyor.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • rizelirizeli53 dk önce
    o bölgedeki tek tesis 120 yıl önce osmanlı onlara250 eser yaptı onlar dindaşları hırıstiyanların dediğini yaparak osmanlıya isyan eti 120 yıl bedelini ödediler burada türkiyeye islamın bayraktarlığını yapanlara hainlik yapanlar hem budünyada hem öbürdünyada o hainliğin bedelini ödeyemezler tarihte nekadar geri gidersen okursan okadar ileriyi görürsün
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Gidin gidin sonra Avrupanın düştüğü duruma düşün.Avrupanın üretim şirketlerinin tamamı neredeyse üretimi Çin'e taşıdı.Sonuç:Avrupa aç,Avrupa teknoloji üretemiyor,Avrupada toplumsal barış kalktı,Avrupada artık evrensel değerler yok...Yaşasınkapitalizm , çok kazanmak için herşey mübah....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polis olmanın şartları değişti! İşte yeni kurallar
  1. Polis olmanın şartları değişti! İşte..
  2. Ahmet Çakar patladı: Gücünüz ona mı..
  3. Soylu'dan bomba çıkış: Kırın ayağını,..
  4. İsmini değiştirip Pensilvanya'da..
  5. Beytüşşebaplı çocukların bayrak sevgisi
  6. Yolda bulduğu su faturasının borcunu..
  7. Çin'den Türkiye'ye vize kolaylığı
  8. Toplum mühendisleri bir kez daha..
  9. Anaokulundan Filistinli Muhammed'e..
  10. İsrail açık açık tehdit etti! 'Hazır..
  11. Vida'ya adının Türkçe'de ne anlama..
  12. Her yerde aranan FETÖ şüphelisi bakın..
  13. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın..
  14. Akşener'in konvoyunda kaza
  15. Yeni hat için harekete geçildi...
  16. 'Göstericilerin cebinde Suudi..
  17. Çavuşoğlu'ndan sürpriz ziyaret! O..
  18. En düşük memur maaşı belli oldu
  19. TSK'da düğmeye basıldı: Bütün rütbeli..
  20. Çin'den ABD'ye çağrı: İkna edin
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı