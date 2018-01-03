Türkler satın alınca… Devlet töreni gibi açılış yaptılar!

Bir dönem hem üretimin hem de ihracatın amiral gemisi olan tekstilde yeni rota eski Yugoslavya'nın dağılmış ülkeleri.

Hırvatistan, Bosna ve Sırbistan bu anlamda Türk yatırımcıların en gözde ülkeleri. Özellikle Sırbistan... İrili ufaklı Türk şirketlerinin son dönemde yatırımlarını artırdığı Sırbistan tekstilde adeta Türk markalarının yeni üssü konumuna gelmiş durumda.

SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ DE GİDİYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre gidenler arasında sektöre yön veren marka ve isimler de var. Jeanci, Birleşik Tekstil, Aster, Tibet Moda, Taypa Tekstil... En dikkat çeken isimler arasında yer alan Taypa, sektörün öncülerinden Mesut Toprak'ın şirketi... Kraljevo şehrinde kurulacak hazır giyim ve konfeksiyon fabrikasına Taypa, 35 milyon euroluk yatırım yapacak. Tesiste yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam imkanı sağlanacak.

Uzun zamandır Sırbistan pazarını inceleyen Türk şirketi Ormo, sessiz sedasız batmış bir Sırp firması olan Ekporteks'in üretim tesisini satın aldı. Lebane kentindeki tesisi modernize etti ve yeniden canlandırdı. 12 bin metrekarelik tesis için Leban adında yeni bir firma kuran Ormo, 130 kişiye istihdam sağlıyor.

DEVLET TÖRENİ GİBİ AÇILIŞ

Bu tesis Sırbistan için oldukça önemli. Bölgede sanayiye yönelik ilk ve tek tesis. Açılışa o nedenle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Ekonomi Bakanı Goran Knezeviç ve Ticaret, Telekomünikasyon ve Turizm Bakanı Rasim Ljajiç katıldı. Şirketin planı birkaç yıl içinde istihdamı 350'ye ulaştırmak. Orta vadede ise hedef 650 kişi. Otomotiv yan sanayi Bulgaristan ve Romanya'ya gidiyor. Tekstilde ise rota Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa… Yeni pazarlar arıyoruz ancak bu genelde ihracat için değil üretim için oluyor.