Türkler en çok hangi lidere güveniyor ?

Dünya genelinde yapılan bir anket Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’tan daha güvenilir olduğunu ortaya koydu. Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

36 ÜLKENİN 22'Sİ PUTİN'E GÜVEN DUYUYOR

Euronews ve Deutsche Welle'da yer alan haberlere göre, "36 ülkenin 22’sinin Putin’e Trump’tan daha fazla güven duyduğu" belirtildi.

TÜRKLER PUTİN'E DAHA ÇOK GÜVENİYOR

Araştırmaya Japonya, Güney Kore ve NATO’ya üye Avrupa ülkeleri de katıldı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkenin vatandaşının Putin’e Trump’tan daha fazla güvendiği aktarıldı.

TRUMP'A AÇIK ARA GÜVENEN TEK ÜLKE

İngiltere, Avustralya ve Kanada’da Trump önde olurken, Trump’ın Putin’in büyük farkla önde olduğu tek ülke İsrail oldu.

HER İKİ LİDERE GÜVENMEYEN TEK ÜLKE

Her iki lidere en az güvenen ülke ise İspanya oldu. Bu ülkede Putin’e güven oranı ile, Trump’a güven oranının toplamı sadece yüzde 12 kaldı.