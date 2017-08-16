Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkler Amerika, NSA ve Yahoo'da güvenlik açığı buldu

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı, NSA, Yahoo ve dünya çapındaki GSM operatöründe güvenlik açığı buldu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:00
Türkler Amerika, NSA ve Yahoo'da güvenlik açığı buldu

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF) Güvenlik Bildirim Merkezinde görevli yetkililer, Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Yahoo ve dünya çapındaki GSM operatöründe ciddi güvenlik açıklıkları bulunduğunu duyurdu. 

Kısa bir süre önce kurulan ve projeleriyle dikkat çekmeye başlayan Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF) görevlileri, araştırmaları sırasında Amerikan Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere, ABD'de siber güvenlikle alakalı operasyonların yapıldığı Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), Yahoo ve dünya çapındaki GSM operatöründe ciddi güvenlik açıklıklarını tespit etti. Yetkiler, bu açıkları da kurumlara bildirdi.

TÜRKİYE'YE GÜVENLİK SİSTEMİ UYARISI

Federasyonun Güvenlik Bildirim Merkezinde görevli İsmail Bülbül, güvenlik açıklıklarının bulunmasında çok ciddi bir mesainin harcanmadığını söyleyerek, bu tür güvenlik açıklıklarını hukuki zeminde bildirdiklerini açıkladı. İsmail Bülbül, hackerone (güvenlik açıklarının bildirildiği sistem) benzeri güvenlik bildirim sitelerinin kurulması noktasında federasyonda adımlar atılacağını ve bu tür bildirim siteleri ile Türkiye'de siber güvenliğin artırılması noktasında çalışmalar yürütüleceğini söyledi. Bu tür merkezlerin ABD'de güvenliğin üst düzeye çıkarılması amacıyla kullanılmakta olduğunu ifade eden Bülbül, Türkiye'de hackerone benzeri sistemlerin hayata geçirilmesinin gerektiğini belirtti.

“TÜRKİYE'DE AĞIR HUKUKİ ENGELLER BULUNMAKTA”

Federasyon Genel Sekreteri Vahap Eren de bu tür çalışmaların uluslararası zeminde devam edeceğini; ancak Türkiye'deki hukuki engeller nedeniyle yerel çalışmaların yapılamadığını ve sistemlerin güvenliğinin pentest firmalarının tekeline bırakıldığını söyledi. Eren, bu tekelleşme nedeniyle bireysel çalışmaların ve ödüllendirmelerin yapılamadığını belirterek konuşmasına şu şekilde devam etti: “Uluslararası alanda bazı otoriter güvenlik bildirim siteleri aracılığı ile sitelere güvenlik açıklarını bu aracı sitelerle bildirebiliyor ve ödüller kazanabiliyorsunuz. Türkiye'de bu tür çalışmalar yapılmasının önünde ağır hukuki engeller bulunmakta bu nedenle bu çalışmalar sadece ihale kapsamında pentest firmalarına verilmektedir. Bu da sınırlı ve belli testler kapsamında yapılıyor. Bu da büyük güvenlik sorunlarına neden olabiliyor.”

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:00
  1. abd
  2. yahoo
  3. NSA
  4. TEKNOLOJİ Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Yenilenebilir enerji okulu dünyada örnek gösterilecek'
    1. 'Yenilenebilir enerji okulu dünyada..
    2. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    3. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    4. Amerika konut başlangıçlarında..
    5. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    6. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    7. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    8. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    9. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    10. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    11. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    12. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    13. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    14. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    15. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    16. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    17. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    18. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    19. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    20. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...