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Türkler, Almanya'da parti kurdu!

Avrupalı Türkler kendi siyasetlerini yapmak adına Avrupa'nın çeşitli ülke ve kentlerinde partiler kuruyor. Bunlardan biri de yeni kurulan Alman Demokratlar Birliği (ADD) oldu.

Türkler, Almanya'da parti kurdu!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 22:35
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Yeni kurulan ADD, 2017 yılında yapılacak olan genel seçimlere ve eyalet seçimlerine girmek için örgütlenmeye devam ediyor.

Alman Demokratlar Birliği kurucularından iş adamı Remzi Aru ve Hukukçu Ramazan Akbaş, ADD'nin Hessen, Rheinland-Pfalz ve Baden Würtemberg Eyalet örgütlenmesi kapsamında Mannheim kentinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ve ADD delegeleriyle bir araya geldi. Aru ve Akbaş, Mannheim'da 'Mekan Restaurant&Cafe' adlı restoranda sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunarak, eyalet teşkilatı seçimlerini takip etti. Teşkilat seçimlerinden önce Divan Kurulu seçimi yapıldı. Kurula, Krefeld'den Michael Hinck, Dortmund'tan Ömer Dikbıyık, Düsseldorf'tan Selçuk Çingi, Dortmund'dan Ahmet Çelik seçildi. Daha sonra delegelerin ve üyelerin katılımıyla, ADD Baden Württemberg Eyaleti teşkilatı kuruldu. Seçimlerde Heidelberg'de yaşayan üç çocuk annesi Leyla Bulan Taşkın başkanlığa, Ludwisburg'tan Steffen Pfeifer başkan yardımcılığına seçildi. Hessen Eyaleti ADD teşkilatı seçimlerinde ise, başkanlığa Yüksel Özçelik, başkan yardımcılığına Cem Kara seçildi. Rheinland-Pfalz seçimleri de Helin Gök başkan olurken, başkan yardımcılığına Melike Kocabaş seçildi. Alman Demokratlar Birliği kısa adıyla ADD kurucusu ve başkanı olan Remzi Aru, Almanya'da seçme ve seçilme hakkı verilmeyen yabancıların yüzde 50 daha az vergi ödemeleri konusunda bir çalışma yapıp siyasi partilere öneri olarak vereceklerini açıkladı. Akbaş, DHA muhabirine partisinin çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ADD'nin kurulmasından sonra şu an bölgelerdeki teşkilatlanmayı sürdürdüklerini belirtti.

'SADECE TÜRKLERE HİTAP ETMİYORUZ'

Eyalet örgütlenmesinin üç ay içerisinde sonuçlandırmak istediklerini söyleyen Akbaş, "Eyaletlerde yaşayan vatandaşların daha yaygın örgütlenmesi konusunda, diğer eyaletlerde örgütlenmeyi kurup üye kaydını hızlandıracağız'' dedi. Akbaş: ''Şu anda Alman Meclisinde görev yapan ve Türk kökenli diye adlandırdığımız milletvekillerinin, mevcut siyasi partilerin hiç birisi Avrupalı Türkleri temsil etmiyor ve edemez. Bizim ADD olarak amacımız bölmek değil şekillendirmektir. Bizler sadece Türk kökenlilere, Türklere yönelik değil aynı zamanda diğer uluslara mensup insanlara da hitap edeceğiz" şeklinde konuştu. "İlk olarak gelecek yıl mayıs ayında yapılacak Kuzey-Ren Vestfalya Eyalet Meclisi seçimlerine katılmayı hedefliyoruz" diyen Akbaş, ardından eylül ayında olacak genel seçimlere gireceklerini ifade etti. Parti çalışmalarında bazı engellemelerle karşılaştıklarını aktaran Akbaş, sosyal medya ve banka hesaplarımız kapatılıyor" diye konuştu.

 

 
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