Türkler akın akın o bölgeye gidiyor...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Kudus'ü İsrail'in başkenti kabul edip büyükelçiliğini buraya taşıma kararı, Kudüs'e olan ilgiyi arttırdı. Tur şirketleri taleplere yetişmekte zorlanıyor.

AA muhabirinin tur şirketleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından edindiği bilgiyi göre, Türkiye'den Kudüs'e giden ziyaretçi sayısında büyük artış yaşanıyor.

ABD'nin kararına en büyük tepkiyi gösteren ve konunun İslam İşbirliği Teşkilatı ve BM nezdinde ele alınmasına öncülük eden Türkiye, Kudüs ziyaretlerinde İslam ülkeleri arasında da ilk sırada yer alıyor.

STK temsilcileri ve turizm şirketleri yetkilileri, ilgiden memnuniyetlerini dile getirirken, bilet fiyatlarına ve ABD doları kullanımına ise tepki gösteriyor.