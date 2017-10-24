Türkiye'yi tehdit ediyorlardı... Hepsi öldürüldü
Suriye'de terör örgütü YPG'nin saflarına katıldıktan sonra Türkiye'ye karşı tehditler savuran 5 İngiliz'in çatışmalarda öldüğü öğrenildi.24 Ekim 2017 Salı 14:12
Avrupa'da yapılan propagandalardan sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye katılan 5 İngiliz, DEAŞ'a karşı çatışmalara girdi.
TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYORLARDI
Çatışmalardan önce örgütün propagandasına dahil olan İngilizler, Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunmuştu.
HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ
İngilizlerin girdikleri çatışmada öldürüldükleri öğrenildi.
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Solo Türk 10 sa önce Dünya sulh istiyorsa Türk e biat etmek zorundadır ragip11 sa önce atesleri bol olsun mehmet12 sa önce Yorumcular haberi okumadan döşemiş. Deaş fitnesi ile çarpışırlarken öldürülmüşler. Ordumuz ile çarpışırlarken ölmemişler yani. İngilizlerin akıbetine diğer terör üyleride düçar olsun inşallah. Ama şu aşamada ölümlerini ordumuza maal etmenin de alemi yok. Rustem13 sa önce Daha karpuz kesecektik. Ölecekseniz oynamayalım. İsfendiyarHalil Eralp14 sa önce Dünyanın en alçak politikacısının İngiliz olduğunu bilmiyor muydunuz; hatırlatayım : 1. Dünya Savası zamanında; İngiliz ve Fransız Filistin bölgesini paylaşırlar ; anlaşma yaparlar; İngiliz S.Arabistana gider ve der: Bize Osmanlıya karşı yardım et, sana Filistini vereceğiz ; Arap yardım eder ama hiç bir şey almaz . . . İngiliz ve Fransız oraları paylaşırlar . . . o bela bugün devam etmektedir ; Arap kendi kendine kazık attı ve cezasını çekiyor ; bence Türkiye onları yalnız bırakmalı, başlarına geleni çeksinler. . . Rabia Zafer 14 sa önce Çokİyi Olmuş. Cezmi14 sa önce Yalandır, sırf dosyası kapansın, takip edilmesinler diye yapılmış bir haberdir, İngiliz işi... alaettin 14 sa önce çok güzelonların ödü olmazsi l ahin kuve tine sıcağına uruyonlaryaşayın siz kurtlarsofrasındapay almasını bilirsinizarife tarif gerekmez mis Millet15 sa önce Maşallah maşallahAllah devletimize ordumuza güç kuvvet versin timur15 sa önce Mekaniniz cehennem olsun insallah