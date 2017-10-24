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Türkiye'yi tehdit ediyorlardı... Hepsi öldürüldü

Suriye'de terör örgütü YPG'nin saflarına katıldıktan sonra Türkiye'ye karşı tehditler savuran 5 İngiliz'in çatışmalarda öldüğü öğrenildi.

24 Ekim 2017 Salı 14:12
Türkiye'yi tehdit ediyorlardı... Hepsi öldürüldü

Avrupa'da yapılan propagandalardan sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye katılan 5 İngiliz, DEAŞ'a karşı çatışmalara girdi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYORLARDI

Çatışmalardan önce örgütün propagandasına dahil olan İngilizler, Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunmuştu.

HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İngilizlerin girdikleri çatışmada öldürüldükleri öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:12
  1. Suriye
  2. YPG
  3. Avrupa
  4. PKK
  5. DEAŞ
  • Solo Türk Solo Türk 10 sa önce
    Dünya sulh istiyorsa Türk e biat etmek zorundadır
  • ragipragip11 sa önce
    atesleri bol olsun
  • mehmetmehmet12 sa önce
    Yorumcular haberi okumadan döşemiş. Deaş fitnesi ile çarpışırlarken öldürülmüşler. Ordumuz ile çarpışırlarken ölmemişler yani. İngilizlerin akıbetine diğer terör üyleride düçar olsun inşallah. Ama şu aşamada ölümlerini ordumuza maal etmenin de alemi yok.
  • RustemRustem13 sa önce
    Daha karpuz kesecektik. Ölecekseniz oynamayalım.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp14 sa önce
    Dünyanın en alçak politikacısının İngiliz olduğunu bilmiyor muydunuz; hatırlatayım : 1. Dünya Savası zamanında; İngiliz ve Fransız Filistin bölgesini paylaşırlar ; anlaşma yaparlar; İngiliz S.Arabistana gider ve der: Bize Osmanlıya karşı yardım et, sana Filistini vereceğiz ; Arap yardım eder ama hiç bir şey almaz . . . İngiliz ve Fransız oraları paylaşırlar . . . o bela bugün devam etmektedir ; Arap kendi kendine kazık attı ve cezasını çekiyor ; bence Türkiye onları yalnız bırakmalı, başlarına geleni çeksinler. . .
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Çokİyi Olmuş.
  • CezmiCezmi14 sa önce
    Yalandır, sırf dosyası kapansın, takip edilmesinler diye yapılmış bir haberdir, İngiliz işi...
  • alaettin alaettin 14 sa önce
    çok güzelonların ödü olmazsi l ahin kuve tine sıcağına uruyonlaryaşayın siz kurtlarsofrasındapay almasını bilirsinizarife tarif gerekmez mis
  • MilletMillet15 sa önce
    Maşallah maşallahAllah devletimize ordumuza güç kuvvet versin
  • timurtimur15 sa önce
    Mekaniniz cehennem olsun insallah
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