Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'yi tehdit eden ABD'yi bekleyen ağır bedel

Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatı ve olası Menbiç operasyonunu engellemek için hamle üstüne hamle yapan ABD, McMaster ve Tillerson ziyareti öncesi korgeneral Funk ile mesaj vererek Türkiye'nin nabzını yoklamaya çalıştı. Funk ile Türkiye'yi tehdit eden ABD'nin yaptığı hesap yanlışının ise ağır sonuçları olabilir.

12 Şubat 2018 Pazartesi 18:05
Türkiye'yi tehdit eden ABD'yi bekleyen ağır bedel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç'e yönelik operasyon mesajı vermesi sonrası basının karşısına geçen ABD'li general Funk Türkiye'yi tehdit ederek “Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz” mesajı vermişti.

Türkiye'nin operasyonunu engellemek için YPG'lilerle poz veren general gazetecilerin “en çok neden endişe ediyorsunuz” sorusuna verdiği cevap ise röportajın en dikkat çeken kısmıydı. Funk o soru üzerine "Yanlış hesap” yanıtı verdi.

Yani Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye kalkarak yanlış hesap yapmayın karşınızda ABD var ona göre demek istiyordu. Ancak Washington tarafından McMaster ve Tillerson ziyareti öncesi Türkiye'nin nabzını ölçmek için eline tutuşturulan yazıyı okuyan Funk'ın farkında olmadığı şey ABD'nin pozisyonunun yanlış olduğuydu.B

Türkiye operasyon için tüm dünyaya net bir şekilde mesajını çok önceden vermişti. Afrin sonra Menbiç daha sonra ise Fırat'ın doğusu... Türkiye'nin terörü temizleme amacından vazgeçmesini beklemek hayalden başka bir şey değildir.

ABD yanlış pozisyonda çünkü;  Uzun yıllardır müttefiki olan Türkiye'ye karşı PYD'nin yanında yer alan, silah veren, eğiten ve Zeytin Dalı harekatına karşı teröristlere lojistik ve askeri destek sağlayan, tünel ve beton mevziler hazırlayan ABD idi.

ABD İÇİN BEDELİ AĞIR OLUR

ABD'li generalin Türkiye'ye karşılık veririz diyerek PKK için Türkiye ile çatışmaya girmesinden en çok zararlı çıkacak taraf ABD'dir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse; yaşanacak kriz Rusya ve İran'ın işine gelecektir. İki NATO üyesi arasında yaşanan bu çatışma NATO'yu dağılmaya kadar götürür. ABD, Türkiye'yi tamamen kaybeder ve Ortağu'da yapayalnız kalır. Bölgede önü alınamayacak büyük bir krizi tetikler ve ABD bölgede tutunamaz hale gelir.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 18:05
  1. NATO
  2. ABD
  3. Rusya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    11 öğrenci açlık grevine başladı
    1. 11 öğrenci açlık grevine başladı
    2. İsrail'in foyası ortaya çıktı
    3. Hücre cezasını 6 ay daha uzattılar
    4. Filistin'de o bölgeye girişi..
    5. Direnişçiler Hint askerlerini vurdu
    6. O ülkede Suriye'ye geliyor!
    7. Afganistan temsilciliğine Türk..
    8. Türkiye'den tarihi hamle! O ülke..
    9. Soyunma odasında insanlık dışı..
    10. Türkiye'yi tehdit eden ABD'yi bekleyen..
    11. ABD savaş bütçesini açıkladı
    12. Türkiye’ye uçak vermeyin kampanyası!
    13. Özel okullara KEP hesabı alma..
    14. IKBY'den küstah Afrin açıklaması
    15. Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın..
    16. Kripto şehir kurmaya başladılar
    17. Su tabancasına 'terör' alarmı verildi
    18. Merakla bekleniyordu... Ne zaman..
    19. TUS ek tercihleri başladı
    20. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"