Türkiye'yi tehdit eden ABD'yi bekleyen ağır bedel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menbiç'e yönelik operasyon mesajı vermesi sonrası basının karşısına geçen ABD'li general Funk Türkiye'yi tehdit ederek “Bizi vurursanız, agresif şekilde karşılık veririz” mesajı vermişti.

Türkiye'nin operasyonunu engellemek için YPG'lilerle poz veren general gazetecilerin “en çok neden endişe ediyorsunuz” sorusuna verdiği cevap ise röportajın en dikkat çeken kısmıydı. Funk o soru üzerine "Yanlış hesap” yanıtı verdi.

Yani Türkiye'ye aba altından sopa göstermeye kalkarak yanlış hesap yapmayın karşınızda ABD var ona göre demek istiyordu. Ancak Washington tarafından McMaster ve Tillerson ziyareti öncesi Türkiye'nin nabzını ölçmek için eline tutuşturulan yazıyı okuyan Funk'ın farkında olmadığı şey ABD'nin pozisyonunun yanlış olduğuydu.B

Türkiye operasyon için tüm dünyaya net bir şekilde mesajını çok önceden vermişti. Afrin sonra Menbiç daha sonra ise Fırat'ın doğusu... Türkiye'nin terörü temizleme amacından vazgeçmesini beklemek hayalden başka bir şey değildir.

ABD yanlış pozisyonda çünkü; Uzun yıllardır müttefiki olan Türkiye'ye karşı PYD'nin yanında yer alan, silah veren, eğiten ve Zeytin Dalı harekatına karşı teröristlere lojistik ve askeri destek sağlayan, tünel ve beton mevziler hazırlayan ABD idi.

ABD İÇİN BEDELİ AĞIR OLUR

ABD'li generalin Türkiye'ye karşılık veririz diyerek PKK için Türkiye ile çatışmaya girmesinden en çok zararlı çıkacak taraf ABD'dir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse; yaşanacak kriz Rusya ve İran'ın işine gelecektir. İki NATO üyesi arasında yaşanan bu çatışma NATO'yu dağılmaya kadar götürür. ABD, Türkiye'yi tamamen kaybeder ve Ortağu'da yapayalnız kalır. Bölgede önü alınamayacak büyük bir krizi tetikler ve ABD bölgede tutunamaz hale gelir.