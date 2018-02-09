Türkiye'yi tehdit eden ABD'li generalden Arap aşiretlere teşekkür ziyareti

Irak'ı, Afganistan'ı karıştıran ABD bu sefer de kirli planlarını Suriye üzerinde uyguluyor. Daha önce Orta Doğu'yu bataklık haline getiren ABD, şimdi de Suriye'de PYD/PKK ve Arap aşiretlerini kullanarak çirkin emellerini hayata geçirmeye çalışıyor.

ARAP AŞİRETLERİNE ZİYARET

ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarından sorumlu Generali Paul Funk, çarşamba günü üst düzey komutanları ile birlikte Münbiç'e gelmiş, beraberinde getirdiği basın ordusu ile propaganda faaliyetleri gerçekleştirmişlerdi.

Bölgede hayata geçirilmeye çalışılan kirli plan, plan ortaklarının birinin PYD birinin PKK olmasından zaten ortaya çıkıyordu, ancak bugün ortaya çıkan bir detay, bu kadarı da olmaz dedirtti. ABD'li General Funk'ın PYD/PKK'ya destek veren ve destek vermesi istenilen aşiretleri Münbiç'te bir araya getirdiği ve istişare toplantıları yaptığı ortaya çıktı.