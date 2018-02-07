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Hırsız BAE, Yemen'de ağaçları çalıyor!

Türkiye'yi Arap Yarımadası'ndan tarihi eserleri ve kutsal emanetleri kaçırmakla suçlayan BAE'nin, Yemen'in Sokotra adasından adaya özgü ağaçları çaldığı ortaya çıktı.

07 Şubat 2018 Çarşamba 10:32
Hırsız BAE, Yemen'de ağaçları çalıyor!

 YENİAKİT.COM.TR - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed geçtiğimizi aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet ile büyük bir skandala imza atmıştı.

Batı uşağı hadsiz bakan , 'Medine Kahramanı' olarak bilinen Fahreddin Paşa’yı kutsal emanetleri İstanbul’a götürmesi nedeniyle 'hırsız' olarak suçlamıştı. BAE’li hadsiz bakanın paylaştığı söz konusu tweette, "1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medinetü'l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a "Seferberlik" ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu" ifadeleri kullanılmıştı.

TÜRKİYE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde bu skandala en üst perdeden sert tepki gösterdi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li bakanın sosyal medya paylaşımına ilişkin "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

YEMEN’DEKİ AĞAÇLARI ÇALIYORLAR

Türkiye’yi tarihi eserleri çalmakla suçlayan BAE’nin büyük bir hırsızlık olayına imza attığı ortaya çıktı. BAE’ye bağlı güçlerin, işgal ettiği Yemen'in Sokotra adasından adaya özgü olan ağaçları çalarak BAE'ye naklettiği belirlendi.

BAE IRAK’TAKİ TARİHİ ESERLERİ ÇALDI

Geçtiğimiz ay da Iraklı aktivistler, 2003’te ABD işgaliyle birlikte başlayan Irak savaşı esnasında ve sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin bazı terör örgütlerini kullanarak kendi ülkelerindeki tarihi eserleri kaçırdığını belirtmişti.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 10:32
  1. BAE
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. Fahrettin Paşa
  4. medine
  5. Türkiye
  6. hırsız
  7. Abdullah bin Zayed

YORUM YAZ

  • Ada-PaAda-Pa1 sa önce
    tabi o emanetleri inglz ablerine vereceklerdi ki müzelerde sergilensin :D.arplar kadar nnkr bi millet yok bunlar krdş filan değil işte gözünüzle görün.sanki sizin emantlrnz bzm umrumuzda ben o paşa yerinde olsam almaz onlara iyilikde bile bulunmazdım
  • inandığı batıliçin kendinden vaz geçeni hakiçin savaşmayı göze alamıyan müslümana galipkılar adliilahi endülüs alimi myyitin arabi rdinandığı batıliçin kendinden vaz geçeni hakiçin savaşmayı göze alamıyan müslümana galipkılar adliilahi endülüs alimi myyitin arabi rd2 sa önce
    herkez bildiği konuda konuşuryetiştirene bakacan hırsızlan tamahkar çabuk anlaşırgelde zalime kız lut kavmi yokolacağı gece 80 bin kişi tecüd namazına kalkmıştı rabim zalimi zalimlen adam ediyo allahım bunun şurunda olanların adımlarını bereketlendir işlerini davalarınımubarekkıl amin
  • Mustafa Rasi UysalMustafa Rasi Uysal2 sa önce
    Suratsız enik. Benim Osmanlı atalarim Dünyaya medeniyeti, ahlakı, ilmi, irfani, islami adaleti sevgiyi öğretti taharetsiz köpek. Sen Arap aleminin yuzkarasisin
  • Emre CeliksoyEmre Celiksoy2 sa önce
    ya bi tipine bak. tipini bilmemne edeyim. şeytan içine kaçmış gibi. ne ciddiye alırız ki bu adamı. havlasın dursun yahudi köpeği.
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