Hırsız BAE, Yemen'de ağaçları çalıyor!

YENİAKİT.COM.TR - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed geçtiğimizi aylarda sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet ile büyük bir skandala imza atmıştı.

Batı uşağı hadsiz bakan , 'Medine Kahramanı' olarak bilinen Fahreddin Paşa’yı kutsal emanetleri İstanbul’a götürmesi nedeniyle 'hırsız' olarak suçlamıştı. BAE’li hadsiz bakanın paylaştığı söz konusu tweette, "1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medinetü'l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a "Seferberlik" ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu" ifadeleri kullanılmıştı.

TÜRKİYE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde bu skandala en üst perdeden sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li bakanın sosyal medya paylaşımına ilişkin "Medine korumasını yaparken Fahreddin Paşa, ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi?" diyerek tepkisini dile getirmişti.

YEMEN’DEKİ AĞAÇLARI ÇALIYORLAR

Türkiye’yi tarihi eserleri çalmakla suçlayan BAE’nin büyük bir hırsızlık olayına imza attığı ortaya çıktı. BAE’ye bağlı güçlerin, işgal ettiği Yemen'in Sokotra adasından adaya özgü olan ağaçları çalarak BAE'ye naklettiği belirlendi.

BAE IRAK’TAKİ TARİHİ ESERLERİ ÇALDI

Geçtiğimiz ay da Iraklı aktivistler, 2003’te ABD işgaliyle birlikte başlayan Irak savaşı esnasında ve sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin bazı terör örgütlerini kullanarak kendi ülkelerindeki tarihi eserleri kaçırdığını belirtmişti.

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