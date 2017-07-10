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Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme

Bütün Türkiye'de ağır bir infiale sebep olan Sakarya'daki cinayetle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:58
Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme

Suriyeli sığınmacı Mefta Emani'nin ve 10 aylık bebeğinin katilleri savcılığın talebiyle güvenlik sebebiyle başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli cezeavine gönderildi. Katil zanlıları tek kişilik hücrelere konularak hem birbirleriyle hem de cezaevindeki mahkumlarla irtibatları kesildi. Cezaevi yönetimi katil zanlılarının kendilerine zarar vermeleri ihtimaline karşı da tedbir aldı.

Tek kişilik hücredeler

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Sakarya'da yaşayan 9 aylık hamile Mefta Emani, kocasıyla aynı fabrikada işçi olarak çalışan Birol Karacal ve Cemal Bay tarafından evinden kaçırılarak cinsel saldırıya maruz kalmış 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülmüştü. Yapılan soruşturmanın ardından Emani ve bebeğinin katil zanlıları yakalanarak tutuklanmıştı. Türkiye'yi sarsan vahşet neticesinde Sakarya'da büyük infial meydana gelmiş ve yüzlerce kişi adliye kapılarına dayanarak zanlıları linç etmeye çalışmıştı. Soruşturmayı titiz bir şekilde yürüten savcılık soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürümesi ve katil zanlılarının hakettiği cezayı almasının sağlanması için cezaevinde de bazı tedbirler aldı. Zanlılar Karacal ve Bay Sakarya'dan başka bir şehirdeki yüksek güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Bay ve Karacal, ağız birliği yaparak ortak ifade vermelerinin engellemesi için de birbirinden ayrı olarak tek kişilik hücrelere yerleştirildi. Hem birbirleriyle hem de cezaevindeki diğer tutuklu ve hükümlülerle irtibatları kesildi. Katil zanlılarının kendilerine zarar vermelerini engellemek için de ayrıca tedbirler alındı. Cinayetin sebebi savcılığın yapacağı ayrıntılı soruşturma neticesinde ortaya çıkacak.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 08:58
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  • AbdurrahmanAbdurrahman31 dk önce
    Kendilerine zarar veteceklermis... Yahu adam daha oncede birine cinsel tacizde bulunmus pisman adam kendine zarar verir demekki akli hep baska yerlerde... Yilan icin bile su icene yilan bile dokunmaz denilmiyormu... Bunlar bir an evvel anayasa geregi hak ettigi degil... İslamin kaidelerine gore jak ettigi cezaya carptirilmalidir...
  • müslimmüslim1 sa önce
    katillere devletimiz iyi baksın;ne de olsa en az 3 kere müebbed hapis yerler. 240 yıl yaşatmak durumundalar. iyi bakaları lazım. cezaevi çalışanlaının işi zor!.
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