Türkiye’yi sarsan adam şok etti! Bekar, lise mezunu, sabıkasız…

SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya başka suçtan Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Atalay Filiz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Filiz'i avukatları Merve Uçanok ve Uğur Poyraz temsil etti. Duruşmaya kimlikleri kullanılan 3 mağdur da katıldı.

"MÜSAADE EDERSENİZ BİR SONRAKİ DURUŞMA..."

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Atalay Filiz, bekar, lise mezunu, işsiz ve sabıkasız olduğunu belirtti. Mahkeme hakimi, hakkındaki suçlamayı Filiz'e anlattı. Filiz ise, "Müsaade ederseniz savunmamı bir sonraki duruşma yapmak istiyorum" dedi. Avukatları ise bu aşamada bir diyecekleri olmadığını söyledi.

"SANIĞIN EHLİYETİMİ KULLANDIĞINI ÖĞRENDİM"

Duruşmada söz verilen mağdur Ekrem Metin, "Tuzla aile çay bahçesine sürekli tavla oynamaya giderdim. Kendisi de orada çalışıyormuş. Buradan ayrıldıktan sonra cüzdanımı kaybettiğimi fark ettim. Tekrar çay bahçesine geldim ama cüzdanımı bulamadım. Ehliyetim de vardı içinde. Daha sonradan sanığın benim ehliyetimi kullandığını öğrendim. Şikayetçiyim" dedi.

Mağdurlardan Ömer Baba, "Aynı çay bahçesinde cüzdanımı kaybettim. Ertesi gün gidip sordum. Ama sonradan öğrendim böyle bir durum olduğunu. Hem ehliyetim, hem kimliğim kayboldu" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Bir diğer mağdur İbrahim Yallıkurt ise, "Ben de aynı çay bahçesine gitmiştim. Cüzdanım masanın üzerindeydi. Hesabı ödemek isterken cüzdanımın olmadığını farkettim. Kaybettim mi çaldırdım mı bilmiyorum. Kimlik ve ehliyetim içinde vardı. Daha sonradan kimliğimin ve ehliyetimin sanıkta bulunduğunu öğrendim. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

"EVET GENÇLİĞİME BENZİYOR"

Müştekilerin davaya katılma talebine karşı bir diyeceği olmadığını söyleyen Atalay Filiz'e adli emanetten getirilen kimlikler üzerindeki fotoğrafın kendisine ait olup olmadığı soruldu. Filiz ise, "Evet gençliğime benziyor" diye yanıt verdi. Mahkeme hakimi kimliklerin üzerinde mağdurların isimlerinin yazılı olduğu, soğuk mührün az bir kısmının gözüktüğü, fotoğraf üzerinde soğuk damganın olmadığını ve kimliklerin PVC kaplı olduğunu belirtti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Atalay Filiz'in avukatlarından Merve Uçanok, gelecek celse Filiz'in cezaevinden duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Mahkeme, Filiz'in gelecek celse duruşmada hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet suçundan 17 gün süreyle firari olan Filiz hakkında, İzmir'de yakalandığı sırada üzerinden çıkan 7 sahte kimlik belgesine kendi fotoğraflarını yapıştırarak kullandığı gerekçesiyle "resmi belgede sahtecilik" suçundan, 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.