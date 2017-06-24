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250 milyar TL cirolu 5 endüstri bölgesi geliyor!

Türkiye’yi üst gelir ligine sıçratacak programa göre, beş büyük endüstri bölgesi kurulacak. Her bir bölgenin 40-50 milyar TL, toplamda ise 250 milyar ciro olacak.

24 Haziran 2017 Cumartesi 13:13
250 milyar TL cirolu 5 endüstri bölgesi geliyor!

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 ile Avrupa Birliği ile OECD ortalamasının iki katından fazla büyüyen Türkiye'yi, orta gelir tuzağından kurtarıp bir üst lige çıkartacak programın detayları netleşiyor. Program doğrultusunda 5 büyük endüstri bölgesi kurulacağının altını çizen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, her bir bölgenin 40-50 milyar TL, toplamda ise yıllık yaklaşık 250 milyar lira ciroları olacağını söyledi. Bakan Özlü, söz konusu bölgelerde petro-kimya ve otomotiv gibi dev sektörlerin yatırım yapacağını vurguladı.

DENİZ DOLDURULACAK

Türkiye'nin sıçrama yapması için büyük ekonomik 'zone'lara (bölge) ihtiyacı olduğunun altını çizen Bakan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlardan biri Trabzon. Orada denizi doldurmak istiyoruz. Birisi Batı Karadeniz'de (Karasu-Filyos), diğeri Kuzey Ege'de (Menemen- Aliağa) olacak. Biri Güney Marmara'da (Bandırma) Çünkü Marmara'nın kuzeyi dolu. İstiyoruz ki Güney Marmara'ya bir şeyler yapalım. Buralarda biraz zeytin var. Zeytin düzenlemesinden vazgeçtiğimi düşünmeyin. Türkiye'nin gelişmesi için bunları yapmalıyız. Biri de Adana- Mersin'de olacak."

40-50 MİLYAR TL CİRO

Bölgelerin ölçeğine göre 40-50 milyar lira ile 40-50 milyar dolar arasında bir ciro olacağı bildiren Özlü, "Adana-Mersin 50 milyar dolar, Filyos 40-50 milyar lira ciro yapabilir. Bunların hayata geçirilmesi 5-10 yıl arasında zaman alır. Hem bölge kurulacak hem de yatırımcı davet edilecek. Rekabet üstünlüğü yaratırsanız yatırımcı gelir" dedi.

BATI KARADENİZ'E OTOMOTİV

Her bölgede belli sektörlerin olacağını belirten Özlü, "Aliağa ve Adana- Mersin'de petro- kimya olacak. Petrokimya sanayi ürünlerinde Türkiye'nin 11 milyar dolarlık açığı var. Türkiye 3-4 tane Petkim düzeyinde tesis kurarsa ihtiyacını karşılayabilir. Mesela Batı Karadeniz otomotive yakın görünüyor" dedi.

(Sabah)

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 13:13
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