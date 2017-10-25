Türkiye'yi parçalamak isteyen Avrupa bölünüyor
Tajani, Katalonya’daki bağımsızlık girişimini hiçbir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin tanımak istemediğini belirterek “AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor” dedi.25 Ekim 2017 Çarşamba 08:14
İspanya ve İtalya’daki gelişmeleri değerlendiren AP Başkanı Antonio Tajani, Katalonya’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve durumun giderek ciddileştiğini belirtti. Katalonya’nın bağımsızlık isteğinin İspanya hukuku ve anayasasına aykırı olduğunu savunan Tajani “AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin hepsi Katalonya’nın bağımsızlık girişimini desteklemeyeceğini açıkça belirtiyor” ifadelerini kullandı.
İngiltere de destek vermez
İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinde olmasına rağmen bu konuda AB’yle hareket ettiğini kaydeden Tajani, İngiltere’nin de Katalonya’nın bağımsızlığını tanımayacağını hatırlattı. Katalonya referandumunda gördüğü bazı sahnelerden rahatsızlık duyduğunu belirten Tajani, ‘İspanya’nın milyonlarca vatandaşın kararlılığıyla kurulmuş bir demokrasi olduğunun unutulmaması gerektiğini’ işaret etti. Tajani, İtalya’da Lombardiya ve Veneto bölgelerinde düzenlenen referandumun ise Katalonya’dan farklı olduğunu kaydetti.
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İsfendiyarHalil Eralp12 sa önce Mesele şu: AB bir Yahudi kuruluşudur ; Mason desteklidir ; amaç : Büyük İsraildir ; Siyon Protkollerinin Facebook hattımda yayınladım - dün - indirin okuyun göreceksiniz AB sadece Yahudinin menfaatınadır , çıkarınadır ; AB olmadan Büyük İsrail kurulamaz . . . başka problem yok ; Hürriyet bulaşkandır ve yayılacaktır ; inşallah ; çünkü Büyük İsrailin önünde en büyük problem AB nin yok olmasıdır. . . AYHAN ERGİNÖZ-EMET12 sa önce GLOBAL ANLAMDA EKONOMİK BLOKLAŞMA TRUMPUN ABD İKTİDARINI ELE GEÇİRMESİNDEN SONRA DAHADA ARTARAK ABD VE AB EKONOMİSİNİ TERS KÖŞE YAPTI. ABD MERKEZ BANKASI FED MİLLİ PARA POLİTKASINI ABD LEHİNE NASIL DÜZELTECEK BİLİNMEZ AMA ABD DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ TİCARET HACMİNİ ARTIK KENDİ MİLLİ PARA BİRİMİ DOLARLA KONTROL ETMEKTE GÜN GEÇTİKÇE ZORLANACAĞA BENZİYOR. ABD İN TEKELİ ÖNÜNDE ÇEŞİTLİ ETKİN EKONOMİK OLUŞUMLAR VAR VE BUNLAR KENDİ PAZARLARINI BİRBİRLERİNE KENDİ PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN AÇARAK YENİ GLOBAL EKONOMİK GÜÇ OLMA YOLUNDALAR. BU ORTAMI TRUMPUN İZLEDİĞİ SİYASETİN ABD NİN BAŞINA ÇORAP ÖRMESİ DİYEDE NİTELİYE BİLİRİZ, TRUMPUN İZLEDİĞİ BU SİYASET ABD İN EKONOMİYLE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞÜNÜN İLK BASAMAĞINI OLUŞTURMASIDIR. YARIN BU EKONMİK OLUŞUMLAR SİYASİ VE EKONOMİK ENTEĞRASYONA GİDER KENDİ ARALARINDA BİR MİLLİ PARA BİRİMİ ÜZERİNDE BİRLEŞİRSE İŞTE OZAMAN ABD MEMLEKET OLARAK OKYANUSUN ÖTE TARAFINDA KENDİ KADERİYLE BAŞBAŞA KALMIŞ OLUR. ABD İN ZAYIF KİMLİĞİ; YUMUŞAK KARNI ELLİ TANE FEDERAL YAPIDAKİ DEVLETİNİ BİR ARADA TUTMASI GERKEN EKONOMİSİDİR. BU EKONOMİK OLUŞUMLARIN, BİR ÇATI ALTINDAKİ ENTEĞRASYONUNU KENDİ ARALARINDA SAĞLAYAN DEVLETLER; OLUŞTURACAKLARI MİLLİ PARA BİRİMİNİ DE TİCARETE KULLANMASIYLA BU FEDERAL BİRLİKTELİK ÇATIRDAR VE ÇÖKER. O ZAMAN İCERDE EKONOMİ ÜZERİNDEN MENFAT ÇATIŞMALARI BAŞLAR Kİ BU DÜNYA EKONOMİ BORSALARINDA ABD İN MERKEZ BANKASININ DEĞERLİ EMTİA OLARAK KARŞILIĞI BULUNMAYAN DOLARLARININ SÖMÜRÜ ARACI OLARAK SİSTEMDEN ÇEKİLMESİNİDE SAĞLAR. BÖYLECE DEVLETLER KENDİ REFAN SEVİYELERİNİ ABD VE AB İN SÖMÜRÜ SİSTEMİNDEN KURTARMAKLA GERÇEK MANADA İNSANINA MUTLUK VE EKONOMİK BARIŞ GETİREN; HER YÖNDEN YENİ SİSTEMLERİ BÜNYESİNE OTURTURAN OLUŞUMLARIGÜÇLER DENGESİNDEKİ KALELERİNİ BİRBİR KAYBEDEN ABD ARTIK DÜNYA KAMUOYUNA EKTİĞİNİ BİÇMEK OLARAK ZAVALLI SENARYOSUNU BÜYÜK ŞOVALYESİ (!) VASTALISIYL A ZAFİYET VE ACİZLİK OLARAK SERGİLİYOR. DÜNYANIN HER TARAFINDAN ARTIK HESAP DEFTERLERİ YAVAŞ YAVAŞ ÖNÜNLERİNE GELMEKTEDİR. BU SÜREÇİN AKİBETİ AVRUPA VE İNGİLTERDEN SONRA FEDERASYON ÇATISININ ÇATIRDAYIP; YOK OLMASIDIR. SİYASİ, EKONOMİK VE AHLAKI ÇÖKÜNTÜDE BU SÜRECE HIZLI BİR ŞEKİLDE YARDIMCI OLMAKTADIR.ABD İMPARATORLUĞUNUN SONUNU BU YÜZYIL BİTMEDEN ALLAH NASİP EDERSE HEP BERABER GÖRECEĞİZ. O ZAMAN ÇALIM ÇALIM DÜNYA SİYASİ ARENASINDA NASIL BIR GÜÇ GÖSTERECEK, NASIL BİR KABADAYILIK YAPACAK HEP BERABER BİR ZAVALININ TRAJEDİSİ OLARAK GÖRECEĞİZ ALLAH SİYASİ UZANTISI OLAN SALYASINDAN BİZLERİ KORUSUN İNŞALLAH. BU AKİBET DÜNYA İMPARATORLUKLARININ SONU OLARAK EN ÇOK KONUŞULANI DEVLETLERİN KADERİNİ BELİRLEMESİ AÇISINDAN DA EN RAHATLATICI VE İBRET OLARAK ANINLIŞI OLACAKTIR HAYATA GEÇİRİRLER. BOKSÖR AKILISI RAKİPİNİN YUMUŞAK KARNINA ÇALIŞANIDIR. alaettin 12 sa önce KORKUNUNECELEFAYDASIYOK RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER SİZOASİRGA DERSİNİZBOMBALADİGINIZŞEHİRLERE BENZIYORSUNUZ Dermanbey 12 sa önce Bölünmek nedir daha iç savaş çıkacak oralarda:-)))) AYHAN ERGİNÖZ-EMET12 sa önce GLOBAL ANLAMDA EKONOMİK BLOKLAŞMA TRUMPUN ABD İKTİDARINI ELE GEÇİRMESİNDEN SONRA DAHADA ARTARAK ABD VE AB EKONOMİSİNİ TERS KÖŞE YAPTI. ABD MERKEZ BANKASI FED MİLLİ PARA POLİTKASINI ABD LEHİNE NASIL DÜZELTECEK BİLİNMEZ AMA ABD DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ TİCARET HACMİNİ ARTIK KENDİ MİLLİ PARA BİRİMİ DOLARLA KONTROL ETMEKTE GÜN GEÇTİKÇE ZORLANACAĞA BENZİYOR. ABD İN TEKELİ ÖNÜNDE ÇEŞİTLİ ETKİN EKONOMİK OLUŞUMLAR VAR VE BUNLAR KENDİ PAZARLARINI BİRBİRLERİNE KENDİ PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN AÇARAK YENİ GLOBAL EKONOMİK GÜÇ OLMA YOLUNDALAR. BU ORTAMI TRUMPUN İZLEDİĞİ SİYASETİN ABD NİN BAŞINA ÇORAP ÖRMESİ DİYEDE NİTELİYE BİLİRİZ, TRUMPUN İZLEDİĞİ BU SİYASET ABD İN EKONOMİYLE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞÜNÜN İLK BASAMAĞINI OLUŞTURMASIDIR. YARIN BU EKONMİK OLUŞUMLAR SİYASİ VE EKONOMİK ENTEĞRASYONA GİDER KENDİ ARALARINDA BİR MİLLİ PARA BİRİMİ ÜZERİNDE BİRLEŞİRSE İŞTE OZAMAN ABD MEMLEKET OLARAK OKYANUSUN ÖTE TARAFINDA KENDİ KADERİYLE BAŞBAŞA KALMIŞ OLUR. ABD İN ZAYIF KİMLİĞİ; YUMUŞAK KARNI ELLİ TANE FEDERAL YAPIDAKİ DEVLETİNİ BİR ARADA TUTMASI GERKEN EKONOMİSİDİR. BU EKONOMİK OLUŞUMLARIN, BİR ÇATI ALTINDAKİ ENTEĞRASYONUNU KENDİ ARALARINDA SAĞLAYAN DEVLETLER; OLUŞTURACAKLARI MİLLİ PARA BİRİMİNİ DE TİCARETE KULLANMASIYLA BU FEDERAL BİRLİKTELİK ÇATIRDAR VE ÇÖKER. O ZAMAN İCERDE EKONOMİ ÜZERİNDEN MENFAT ÇATIŞMALARI BAŞLAR Kİ BU DÜNYA EKONOMİ BORSALARINDA ABD İN MERKEZ BANKASININ DEĞERLİ EMTİA OLARAK KARŞILIĞI BULUNMAYAN DOLARLARININ SÖMÜRÜ ARACI OLARAK SİSTEMDEN ÇEKİLMESİNİDE SAĞLAR. BÖYLECE DEVLETLER KENDİ REFAN SEVİYELERİNİ ABD VE AB İN SÖMÜRÜ SİSTEMİNDEN KURTARMAKLA GERÇEK MANADA İNSANINA MUTLUK VE EKONOMİK BARIŞ GETİREN; HER YÖNDEN YENİ SİSTEMLERİ BÜNYESİNE OTURTURAN OLUŞUMLARI HAYATA GEÇİRİRLER. BOKSÖR AKILISI RAKİPİNİN YUMUŞAK KARNINA ÇALIŞANIDIR. pirana6113 sa önce salim emre terbiyesizleşme seviyesizleşme ben kimseye hakaret etmedim fetöcü benzetmeleri hiç sevmem sevmediğim haz etmediğim bir gurup terörist ilede yanyana koyulmayı sevmem sen benim nerden fetöcü oduğumu biliyorsun elinde bilgimi var da suçlama şahsıma yapıyorsun terbiyesiz seviyesiz insan ben gerçekleri söylüyorum bunlar gerçek haberleri iyi oku ülkende yuro 4.40 adamın bulgarın levası 2.10 tl senin bilmiyorsan öğren param değerli senin paran değersiz günü birlik adam ülkemne gelecek en kaliteli malı bedavaya alacak konuşuyorsunuz bol keseden atıyorsunuz iyi bakın ekonomiye avrupada akrabalarım koyunu canlı koyunu 70 yuroya alıyor benim ülkemde 800 tl konuşuyorsunuz boş boş anlamsız Salim emre13 sa önce Pirana 61 ozaman, sana tavsiyem bu yonetimden,önce borsa ve faiz,yıllık enflasyona bak internetten ondan sonra konuş boş boş konuşma fetocular gibi algıyı başka yerdeyap Kocasolak13 sa önce Pirana 61. Zavallı,hem diyorsun yunan bulgar ucuz, herşey bedava hem de diyorsun bize market alış verişine geliyorlar. Bir karar ver hangisi doğru, sonra yine akp ye SATAŞIRSIN he mi... ihsan13 sa önce parçalanırlar inşaallah pirana6114 sa önce ben bu yalan ve palavraları bir yerden tanıyorum hah tamam ak parti milleti avrupa batıyor batıyor parçalanıyor yalanı ile milleti uyutuyor o batan avrupada her şey ucuz bedava bizdeki kadar kazık değil yunan gavuru bulgar yahu bulgar gavuru adamlarda üretim adına hiç bir şey yok ülkemize market alış verişine geliyorbumu bumu ak partinin iyi ekonomisi bumu yunan gavurumu bulgar gavurumu ak partiye oy veriyor yoksa bizmi kim oy veriyor ak partiye onlar ödüllendiriliyor biz cezalandırılıyoruz soyuluyoruz ak parti ekonomisi sayesinde yazıklar olsun yazıklar olsun