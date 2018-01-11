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Türkiye’yi oyalıyorlar… Büyük harekat öncesi Rusya’dan Türkiye’ye: İnisiyatif sizde!

Sınırımına sıfır noktada 3 bin 900 kilometrekarelik alanı işgal ederek terör adasına dönüştüren PKK’nın varlığını bitirme amaçlı harekât hazırlıkları sürüyor.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:07
Türkiye’yi oyalıyorlar… Büyük harekat öncesi Rusya’dan Türkiye’ye: İnisiyatif sizde!

Astana sürecinde İran ve Rusya’nın Afrin konusunda Türkiye’ye, ‘inisiyatif sizde’ dediği ortaya çıktı

Astana görüşmelerini takip eden ve Rus heyeti ile birebir görüşmeler yaptığını söyleyen Suriyeli uluslarası ilişkiler uzmanı Doktor Besil el-Hac Casim, 2017 Eylül ayının son haftasında yapılan 7. Astana toplantısında İran ve Rusya’nın bu kararını Türk heyetine ilettiğini anlattı.

Afrin’e yapılması planlanan harekâtta yaşanan gecikmenin ABD kaynaklı olduğunu belirten Casim, şunları söyledi:

İNİSİYATİF ANKARA’DA

“Afrin ve İdlib konusunda Türkiye en az 3 ay kaybetti ve her geçen gün Türkiye’nin aleyhine işliyor. ABD şantajları ve engellemeleri sonucu TSK, Afrin’e müdahale konusunda oyalandı. Astana’da Rus yetkililer, PKK’ya ‘Tel Rıfat’tan başlayarak bölgeyi sahiplerine teslim edin’ dediklerini ancak örgütün devreye ABD’yi soktuğunu bana anlattı. Şu an Münbiç, Tel Abyad, Tel Rıfat ve Afrin konusunda Türkiye doğrudan ABD ile görüşüyor. Rusya ve İran inisiyatifi tamamen Ankara’ya bıraktı.

Astana’da İran, Esed’i Afrin konusunda tepkisiz kalmaya ikna garantisi verdi. Ancak Esed ve PKK arasında birtakım gizli ve karanlık ittifaklar var. Rejimin son İdlib saldırıları Afrin konusunda dikkatleri dağıtmak ve Türkiye’yi zor duruma düşürmek içindir. Esed’e Türkiye’yi sıkıştırma amaçlı bu saldırılar konusunda bazı Körfez ülkeleri de aktif destek veriyor.”

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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