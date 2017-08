Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev hamle

Netaş'ın yeni ana hissedarı Çinli telekom ekipman üreticisi ZTE'nin, Netaş'ı bölgesel bir üs olarak konumlandırmak için harekete geçerken, Netaş yönetimi satın alma sonrasında düşük çift basamaklı satış ve FAVÖK büyüme hedeflerini koruyor.



ZTE, Netaş'ın yüzde 48'ini One Equity Partners'dan (OEP) 101.3 milyon dolara satın almak için aralık ayında anlaşırken, satın almayı da birkaç gün önce tamamladı.



Netaş CEO'su Müjdat Altay, hisse devrinin tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında, "ZTE bu yatırımı bir bölgesel güç olmak, Türkiye'yi merkez yapmak için yaptı" dedi.



Altay, bu stratejinin ilk adımı olarak ZTE'nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki ürünlerinin tamir ve bakım merkezinin kurulacağını söyledi. "Bu Türkiye için istihdam yaratacak yeni bir yatırım" diyen Altay yıl sonuna kadar bakım-tamir merkezini devreye almak istediklerini belirtti.



Stratejinin diğer bir adımı olarak ZTE, Netaş'ın yeni nesil cep telefonu altyapı şebeke birikiminin hem yurt içinde hem de yurt dışında ürün haline getirmek için çabalayacak. Netaş, ülkenin dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın başlattığı 4.5'inci nesil cep telefonu şebekesi baz istasyonu geliştirilen ULAK projesinin yüklenicileri arasında bulunuyor.



Şirket 2009 yılında başlayan çalışmaları kapsamında baz istasyonunu yazılımını ve tasarımını geliştirdi. Şubat ayında üç büyük telekom operatörü toplam 750 adet baz istasyonu siparişi verdi.



Altay, "Bizim de çok önem verdiğimiz bir bebeğimiz var, o da ULAK... ZTE bu ürünün gelişmesine katkı yapmak için her türlü çalışmayı yapamaya hazır olduğunu her fırsatta söylüyor. ZTE'nin de gücünü alarak ulak projesini öncelikle yerel pazarda yaygın, sonra da uluslararası pazarda güçlü bir ürün haline getirmek için tüm çabamızı göstereceğiz" dedi, ancak kısa vadeli planlar ve şirkete olası mali etkisi hakkında bilgi vermedi.



Şirketin CFO'su İlker Çalışkan da şirketin yılın başında açıkladığı TL bazında düşük tek haneli satış geliri ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) büyüme hedefini koruduğunu söyledi.



Netaş'ın bundan önceki ana hissedarı özel sermaye fonu One Equity Partner 2010 yılında şirketin yüzde 53'ünü 68 milyon dolara satın almıştı. Netaş'ın yüzde 15 hissesi ise Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nda (TSKGV) bulunuyor. Şirketin geri kalanı ise borsada işlem görüyor. Netaş'ın geçen yılki satış gelirleri geçen yıl yüzde 3.9 düşüşle 969.8 milyon lira satış geliri ve yüzde 45.6 düşüşle 18.7 milyon lira net kâr elde etti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise satış gelirleri yüzde 17.9 düşüşle 167.9 milyon lira, net kâr ise 0.8 milyon lira oldu.