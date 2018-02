'Türkiye'yi kuşatmak istiyorlar'

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na, bakanlık olarak her türlü ekipmanla destek verdiklerini söyledi.

Harekat kapsamında gelen talep üzerine ekipman göndermeye devam ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Neticede bizim onlara destek vermemiz boynumuzun borcu. Afrin'e bugün paletli ekskavatör, çok sayıda araç, ayrıca operatör gönderdik. Daha önce de göndermiştik. DSİ güçlü bir iş makinesi ekipmanına sahip. Afrin'de ihtiyaca uygun greyderler, ekskavatörler var. Ayrıca şimdi hudut güvenliği ve yasa dışı geçişlerin önlenmesi için Asi Nehri üzerinde tahkimat çalışması yapıyoruz. Orada sedde inşaatı devam ediyor."

Bakanlık olarak, güvenlik güçlerine her türlü desteği vermeye devam ettiklerini vurgulayan Eroğlu, "Ayrıca meteorolojimiz tarafından ordumuza hava durumu hakkında anlık, 24 saat ve 5 güne kadar isabetli tahminler veriliyor. Orman teşkilatımız da her zaman göreve hazır. Bizim gözetleme, yangın kulelerimiz var. Onları da teslim ettik. Yani her türlü desteği veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ ASKER MİLLETİZ"

Eroğlu, harekatın başarılı olması için herkesin üzerine düşeni yaptığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tabii ki bu hepimizin vazifesi. Hepimiz askeriz, biz asker bir milletiz. Ben de 19 ay askerlik yaptım. Kıbrıs Harekatı zamanına isabet etmişti, süreyi uzattık. Bundan dolayı çok mutluyum. Milletimizle gurur duyuyoruz, 80 milyon kenetlenmiş. Ninelerimiz, bacılarımız, kardeşlerimiz yemek hazırlıyor, üşümesin diye içlik örüyor. Gerçekten milletimiz çok kahraman. İnşallah bu Afrin Harekatı da başarılı olacak. Cenabı Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Düşmanları da zelil eylesin. Üzerimizde çok büyük oyun var. Bazı devletlerin hile ve desiseleri, planları var. Onların hile ve desiseleri, planları varsa Allah'ın da bir planı var. Rabbim, hile ve desiselerini onların başına geçirecek. Türkiye'yi kuşatmak istiyorlar. Türkiye'nin kalkınmasının, gelişmesinin, büyük hedeflerinin önüne set çekmek istiyorlar"

"FIRAT KALKANI HAREKATI'NDA 100 BİNDEN FAZLA KİŞİ GERİ DÖNDÜ"

Türkiye'nin tek vücut halinde hareket ederek, sınırında bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğinin altını çizen Veysel Eroğlu, "Ayrıca bizde 3 milyon 600 bin Suriyeli var. Onlar topraklarından kovuldu, zulme maruz kaldı. Onlara da huzurlu bir ortam hazırlamak istiyoruz. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 100 binden fazla kişi geri döndü, huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Bizim maksadımız bu. Huzuru sağladıktan sonra geri çekilmektir." ifadelerini kullandı.