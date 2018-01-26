Türkiye'yi karalayan HDP'li vekile tarihi cevap

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Avrupa Konseyi'nde konuşmasında Türkiye'ye yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

Kürkçü’den sonra Özgür Demokratlar Grubu adına söz alan AK Parti milletvekili Yasin Aktay, konuşmasına Kürkçü’nün bu sözlerinin Türkiye’yi tanımayanları çok yanılttığını ve Avrupa Konseyi üyelerinin bu yolla tam bir dezenformasyona maruz bırakıldıklarını söyleyerek başladı.

KÜRKÇÜ'YE KAPAK GİBİ YANIT

"Türkiye bu değil, bu Türkiye için son derece haksız bir tasvir. Türkiye bilakis savaş mağduru çocuklara yardımıyla ön plana çıkmış bir ülke. Ne yazık ki, benden önceki konuşmacı ve arkadaşlarının sıkça yaptığı bir şey bu. Açıkça dezenformasyon yapıyorlar. Güneydoğu’da bahsedilen savaş da terör örgütünün yürüttüğü ve çocukları kullandığı son derece çirkin bir savaş. Orada devlet değil PKK terör örgütünün yıkıcı faaliyetleri var. Devlet ise yaraları tamir etmekle uğraşıyor. Türk devletini sanki Kürtlere karşı savaş veren bir devlet olarak resmediyorlar. Ben Kürtlerin de oyunu alarak gelmiş, o bölgenin insanlarını aralarında ayırım yapmadan temsil eden bir milletvekiliyim. Bu savaş kesinlikle Kürt halkına karşı değil sadece, maalesef sayın benden önceki konuşmacının propagandasını yaptığı PKK terör örgütüne karşı yapılıyor."

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÇOCUKLARI SİLAH ALTINA ALIYOR"

AK Partili Aktay, teröristlerin çözüm sürecinde dahi çocukları silah altına aldığına dikkat çekerek "Aslında, savaş mağduru çocuklarla ilgili bu rapor dolayısıyla, Türkiye’nin yaşamakta olduğu tam da bu soruna dikkat çekmek gerekiyor. PKK terör örgütü sadece 2014 ve 2015 yılları arasında yani Türkiye hükümetiyle çözüm süreci içinde olduğu esnada iki binden fazla çocuğu kaçırarak silah altına aldı.

"PKK KENDİNİ YENİDEN İSİMLENDİRİYOR"

PKK'nın sürekli isim değiştirmesine dikkat çeken Aktay, "Türkiye’den silah altına alınan çocuklar veya gençler Suriye’deki PYD saflarında savaşıyor. Aynı militanlar PKK ihtiyaç duyduğunda Türkiye’ye dönüp savaşıyor. Benden önceki konuşmacı nedense herkesin bildiği bu soruna hiç değinmiyor. Bütün uluslararası kurallara göre çocuklara karşı açık bir suç teşkil eden bu duruma rağmen PKK sadece PYD olarak yeniden kendini isimlendirmeyi başarıyor diye demokrasi için çalışan bir örgüt gibi lanse ediliyor. Bu hiç de adil değil" vurgusunu yaptı.