Türkiye'yi bölmeye çalışan Demirtaş: "Biz bu vatanın evladıyız"

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'örgüt yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada savunmasını yaptı. Savunmasında, "Bizler Türkiye'nin yurttaşlarıyız. Kendimizi özgür eşit yurttaş hissetmesek de, biz bu vatanın evlatlarıyız. Bu toprakların evlatlarıyız. Türkiye'nin parçasıyız" diyen Demirtaş, dokunulmazlıkların, milletvekillerinin 'kürsü dokunulmazlığı ve sorumsuzluk' haklarının hiçe sayılarak siyasi saiklerle kaldırıldığını bu nedenle mahkemenin durma ve düşme kararı vermesini talep etti. Ayrıca Türkiye'de genel başkanlık ve milletvekilliği dahi yapan Demirtaş "Türkiye'de eşit olmadıklarını" iddia etti.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'örgüt yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı ana davanın ikinci duruşmasında, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonunda görülen duruşma öncesi polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

ALMAN BÜYÜKELÇİ DURUŞMAYA ALINMADI

Duruşmaya HDP'nin yeni eş genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın yanı sıra 30'a yakın milletvekili ve parti yöneticileri katıldı. Duruşmayı izlemek için gelen Alman Büyükelçisi Martin Erdmann ve bazı yabancı heyetler, gerekli izinleri almadıkları için duruşmaya alınmadı. Sarı basın kartı bulunmayan yerli ve yabancı basın mensupları da duruşmaya alınmadı. Demirtaş'ı savunmak üzere 100'e yakın avukat da duruşma salonundaki yerini aldı.

GENEL BAŞKAN VE MİLLETVEKİLİ BİLE OLAN DEMİRTAŞ'TAN KOMİK İFADELER

Özyönetim ilanı ile Türkiye'yi bölünmeye götürmek için çaba sarfeden Demirtaş komik ifadelerle savunma yaptı.



Türkiye'de genel başkanlık ve milletvekilliği yaptığı halde eşit yurttaş olarak görülmediğini iddia eden Demirtaş "Bizler Türkiye'nin yurttaşlarıyız. Kendimizi özgür eşit yurttaş hissetmesek de, biz bu vatanın evlatlarıyız. Bu toprakların evlatlarıyız. Türkiye'nin parçasıyız. Kimse bize parya muamelesi yapamaz. Düşüncelerimizden, görüşlerimizden dolayı kimse bize bu ülkenin düşmanlarıdır diyemez. Adalet mülkün temelidir. Adalet olmazsa mülk sarsılır. Şu an sarsılıyor" sözleriyle pişkin ifadelerde bulundu.

ÖZERKLİK İLE TÜRKİYE'Yİ BÖLME GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Türkiye'yi bölme girişimi olan özyönetim ilanıyla kendisini ifşa eden Demirtaş 2015'in Ağustos ayında skandal sözler sarfetti. Demirtaş'ın o günlerde şu ifadeleri kullanmdı;

"Halkın öz yönetiminden daha meşru bir şey olamaz. Partimizin programının bir parçasıdır, biz zaten iktidara gelirsek veya iktidarla bir müzakere yürütürsek Türkiye'de siyasi yönetim modeli olarak özerkliği öneren bir partiyiz, resmi olarak. Dolayısıyla halkın özerklik talebini gayrimeşru ilan etmek partimizin programına da, ruhuna da aykırı olur. Bizim buradaki farkımız silah kullanılmamalı, şiddetsiz olmalı. HDP'nin yaklaşımı HDP'nin çözüm arayışı bu zemin üzerinde, demokratik siyaset zemini üzerinde olabilir. Dolayısıyla sivil halk meclislerinin ilan ettikleri özerklik tutumunu saygın bir halk iradesi beyanı olarak görmek lazım. Kent meclisleri, sivil toplum örgütleri eğer hükümet kurumlarına bir demokratik alternatif oluşturmak istiyorlarsa ve bunun nasıl oluşturulması gerektiğini fiilen ilan ederek yapıyorlarsa onu ciddiyetle dinlemek lazım. Bu bir siyasi irade beyanıdır. Biz böyle algılıyoruz. Halkın bu tutumuna saygı duyuyoruz.'' dedi.

PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ

Ayrıca 2016 yılında ise Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Biz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Ancak, sivilleri hedef alan eylemlerini terör olarak nitelendiriyoruz" dedi.

Demirtaş, PKK’nın eylemlerinin terör olup olmadığı sorusuna, ”Biz PKK’yı terör örgütü olarak tanımlamıyoruz. Ancak, sivilleri hedef alan eylemlerini terör olarak nitelendiriyoruz. Bunu protesto etmekten de geri kalmıyoruz” karşılığını verdi.