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Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda skandal ifadeler

Adana’da engelli bir genci toplu taşıma aracında feci şekilde darp eden saldırganların ifadelerine Milliyet.com.tr ulaştı.

16 Ocak 2018 Salı 08:08
Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda skandal ifadeler

Bütün Türkiye’yi ayağa kaldıran ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılardan biri “Alkollüydüm, pişmanım” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bir diğer saldırgan ise “Vurduklarımın çoğu denk gelmedi” diyerek yüzsüzlüğünü ortaya koydu. Biri ise “Bize el kol hareketi yaptı” dedi.

“Engelli olduğunu bilmiyordum”

Zanlılara Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki ifadeleri sırasında kamera kayıtlarındaki darp görüntüleri izletildi. “Aleyhteki hususları kabul etmiyoruz” diyen zanlılar devamında en az otobüsteki saldırıları kadar skandal bir tavır ortaya koydu. Zanlılardan birinin ifadesi şöyle: “Alkollüydüm. Engelli olduğunu bilmiyordum. Haberlerde öğrendim. Pişmanım”

“Vurdum ama denk gelmedi”

Herhangi bir pişmanlık dile getirmeyen diğer bir zanlı ise şunları söyledi:

“Engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten vurduklarımın çoğu denk gelmedi. Engelli olduğunu haberlerden öğrendim” Zanlılardan biri ise engelli gencin kendilerine “el kol işareti” yaptığını söyleyerek saldırısına mazeret uydurmaya çalıştı.

Adana’da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun’u (20), darp eden Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısı zanlıların ifadesini alarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Zanlılar "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 08:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • abdullahabdullah1 sa önce
    Allah ellerini kırsın bu psikopat pisliklerin. Ulan adiler engelli olmasa bile normal değil yaptığınız olay. Bunların gereken en üst sınırdan ceza almaları gerek bence
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