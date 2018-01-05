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Türkiye’yi ağlatan adam Alişan Kapaklıkaya’nın kızı vefat etti

‘Siyah pantolon’ hikayesi ile Tüm Türkiye’yi ağlatan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız hayatını kaybetti.

05 Ocak 2018 Cuma 10:17
Türkiye’yi ağlatan adam Alişan Kapaklıkaya’nın kızı vefat etti

Siyah pantalon" hikayesiyle Türkiye’yi ağlatan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız kansere yenik düştü. 

Katıldığı TV programında ‘Siyah pantolon’ hikayesi ile Tüm Türkiye’yi ağlatan ve hikayesinde kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız bu akşam hayata gözlerini yumdu.

Vefat haberine ve cenaze programına ilişkin Alişan Kapaklıkaya’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi

“Alişan Kapaklıkaya ve Hayat Kapaklıkaya'nın kızları, Harun Yıldız'ın eşi Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 Perşembe günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi 5 Ocak Cuma günü Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin Sığırcık Köyü Camii'nde kılınacak Cuma namazına müteakip Sığırcık Köyü mezarlığında defnedilecektir. Allah rahmet eylesin.”

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

1962 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde doğan Kapaklıkaya, 1985 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun oldu. 1987-92 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1985-2000 yılları arasında Adana'da bazı liselerde öğretmenlik yaptı. Evli olan Alişan Kapaklıkaya'nın kanser tedavisi gören bir kızı vardır.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 10:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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