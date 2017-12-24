ABD'nin hain planları bitmek bilmiyor! Bu sefer NATO'yu kullanacak
Suriye’nin kuzeyinden terör örgütleri eliyle Türkiye’yi çevrelemeye çalışan ABD, bu sefer NATO üzerindeki gücünü kullanarak bir tür kuşatma planı uyguluyor.24 Aralık 2017 Pazar 11:45
ABD’nin Ulusal Güvenlik Stratejisi geçtiğimiz hafta açıklandı. Rusya ve Çin’in ‘ABD değerlerine meydan okuyan rakipler’ olarak gösterildiği belgede Türkiye’ye ne ‘müttefik’ ne de ‘rakip’ olarak yer verildi. Suudi Arabistan ve Mısır’ın ‘dost-müttefik’ olarak kodlandığı belgede Türkiye’nin bulunmayışı, ABD ile yaşanan derin ayrışmanın en somut göstergesi olarak dikkat çekti. Ankara ile müttefiklik bağının koptuğunu resmen ilan eden Washington, terör örgütü PKK/PYD ile ittifakın devam edeceğini açıklarken aynı anda Türkiye çevresini sessiz sedasız kuşatma çalışmalarına da hız verdi. Daha birkaç ay önce Ortadoğu’daki asker sayısını ‘40 bin’ olarak deklare eden Pentagon, bu rakamı kısa sürede 65 bine çıkardı.
AÇIK BİR HAZIRLIK VAR
ABD askerlerinin en büyük yığınağı Türkiye ya da Türk askerinin bulunduğu yerlerde oldu. Türkiye toprakları içerisinde bulunan Amerikan askeri sayısı 3 ayda 2 kat artarak 4 bine yükseldi. Türk üssünün bulunduğu Katar’da ise bu rakam son 3 ayda 3 binden 7 bine çıkarıldı. Türkiye ve Katar dışında Bahreyn, Kuveyt ve Suriye’de de asker sayısını artıran Pentagon, adeta bir savaş hazırlığı yaptığını gözler önüne serdi. Türk sınırlarını ‘NATO’ maskesiyle batıdan da kuşatmaya girişen Washington, Soğuk Savaş’tan buyana en büyük sevkiyatını Türkiye’nin yakın çevresine yaptı.
SINIRIMIZA DAYANDILAR
2017 yılı başında Polonya’ya giren 3 bin 500 kadar ABD askeri, ağır teçhizat ve tanklarla burada konuşlandı. Polonya’daki birliklerin diğer NATO ortakları olan Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da dönüşümlü olarak görevlendirileceği bildirilirken, kısa bir süre sonra da ABD tank taburundan 600 asker, eski Sovyet Cumhuriyetleri olan Baltık ülkelerine (Litvanya, Estonya, Letonya) kaydırıldı. ABD, bu süreçte Baltık ülkelerine kaydırılan askeri gücünden ayrı olarak, Almanya’daki 450 askerin yanısıra 750 askeri de Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’a gönderdi. Bulgaristan’da Türkiye sınırlarına yakın 4 noktada üs kuran ABD, Sofya ile hava üsleri anlaşmasını da 10 yıl uzattı.
MACARİSTAN’DAN SUUD’A
Pentagon merkezli bu hamleler, Türkiye’yi kuşatan bir haritayı ortaya koydu. Macaristan, Bosna Hersek, Libya, Mısır, Suudi Arabistan üzerinden Basra Körfezi’ne kadar olan hat boyunca bir yay çizen ‘ABD hattı’, her ne kadar Rusya’ya karşı yapıldığı iddia edilse de, temelde Türkiye ve İran’ı hedefliyor. Bulgaristan’daki askerlerini Türkiye sınırına kadar kaydıran ABD’ye karşı yeni stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, kuşatma planını şöyle yorumluyor:
UYANIK OLMALIYIZ
“Amerika’nın 2016 yılından bu yana yaptığı askeri konuşlanmalarına baktığımızda Türkiye ve İran’ı kuşattığı gözleniyor. Bu hamleler Rusya’ya karşı olarak dillendirilse de hiç öyle görünmüyor. ABD’nin Bulgaristan ve Romanya’da kurduğu üs ve tesisler ile burada bulunduracağı askerlerin ‘uluslararası terörizmin önlenmesi fikrine’ hizmet edeceğini düşünmek saflık olur. Üstelik bir NATO gücünün NATO üyesi diğer bir ülkenin sınırlarına bu kadar dayanmış olması akıl ve mantık dışı... Yeni oyunlara karşı uyanık olmalıyız. Çünkü herkesin gözü bu coğrafyada.”
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Arıkan Özgür Kaya2 sa önce Biz vatan diyoz, sen para diyon ve gafil. Allah akıl fikir versin. hurkan2 sa önce Neyimi bekliyoruz?ben soyliyim guzel kardesime...bu hani firat kenarinda kuzu kaybolsa diyen gotlek varya! Ha onun yaptigi anlasmalarin bitmesini bekliyoruz... Ferhat2 sa önce El cihad min el iman. Bu soysuzlari incirlik ve kürecik ten evlerine gönderin. O zaman askeri sayisini artiracakTürkiye topraklari üzerinde bir yerleri olmaz. ismail3 sa önce Ulan ABD savassanda biteceksin savasmasanda biteceksin Oyle 3-5 askerle bu isler olmaz Ulubatlı3 sa önce İncirlik ile Küreciği küremek kireçle dezenfekte etmek lazım. Habib3 sa önce 42 gün kaldi akit gazetesinin değerli mensupları!Gürcistan balkanlar yunan misir suriye ermenistan tarafindan ayni anda saldiri yapmaya hazirlaniyorlar cccihaddd3 sa önce Ne yapsan boş eyy abd unutma göklerden gelen bir karar var.Göze göz dişe diş kana kan intikam intikam. Defolup gidene kadar savaşacağız.Ama siz arkanıza bakmadan kacacaksiniz. Battal Gazi3 sa önce Allahın verdiği akıl, sebat ve iman gücüyle o iş bize düşer. Bre Gafiller3 sa önce Derhal K.Kore ile nülkeler silah antlaşması yapmalı Cüneyt Topal3 sa önce Allah ın selamı güzel iyi niyetli olanların üzerine olsun. sahtekar adi aşağılık pion adil ve dürüst haber yapmayanlara insanlarla uğraşanlara lanet eylesin Rabbim.-amin- velhasıl 4000 bin amerikan askerinın ne uşi var Türkiyede üst kurmuş ben Sayın reisi cumhurumuz için ölürüm ama abd ye sadece tepkiyle kalıyoruz abd askerlerini istemiyoruz Türkiyede 65 bin asker daha yığıyor amerika yahu gözünüz körmü dicem ama politikanız hep Türkiyemize savaş hazırlığı yapıyorlar diyorsunuz ha bire abd askeri geliyor Türkiye ye buna niçin izin veriyorsunuz. Yahu çelişki yokmu burda Allah aşkına 4 bir tarafdan sardılar 65 bin asker emin olun Türkiye için hazırlık pyd her domuzlarsa her ne derseniz söyleyin buna pkk pyd ne derseniz deyin bunu kullanarak asıl amerika askerleri ile bu şarlatan piçlerle Türkiyemize saldıracaklar şahsıma ne yaparsanız yapın ama milletime Türkiyemdeki masum çoluk çocuk kadın kız onların adına hakkımızı helal etmem memleketime zarar verirseler bende bu vatanîn bir ferdi Allah ın kulu olarak hazırım Türkiyem için savaşmaya.Selam ve dua ile Allah a emanetsin Türkiyem selam ve dua Türkiyem ve Kudüs 'üm senin üzerine olsun