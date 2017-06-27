Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...

YENİAKİT.COM.TR - ABD öncülüğünde 7 Körfez ülkesinin Katar'a karşı başlattığı abluka'da ''sorun'' haline gelen Türk üssü en çok Birleşik Arap Emirlikleri tarafından eleştirildi.

Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2015'ten bu yana Doğu Afrika'da izlediği yayılma siyaseti ve kurduğu askeri üslerin haritası Türkiye'ye karşı yapılan ''Algı operasyonunu'' bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Kırımız ile işaretlenmiş BAE'nin askeri üsleri;

Katar ve Türkiye arasında 2 yıl önce varılan anlaşma gereği Türk askerinin başkent Doha’da bulunan ‘El Rayyan Üssü’nde bulunması kararlaştırılmıştı

Katar’da açılan askeri üsse izin veren ilk adım olan “Türkiye-Katar Askeri İş Birliği Anlaşması” 2015’in mart ayında Meclis Genel Kurulu’ndan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından geçmişti.