Türkiye’ye yatırım yapanlar kazanacak

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU / TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI - 2016 huzurumuzu kaçıran sıradışı bir yıl oldu. İnşallah 2017 hepimize huzur getirsin.

Öncelikle bir tespit yapmak gerekirse; 15 Temmuz hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi.

Devlet içinde illegal örgütlenen FETÖ çetesi ortaya çıkarıldı, darbeye karşı ortaya konan milli direnişle, gelecekteki benzer kalkışma hevesi içinde olabileceklerin önüne set çekildi.

Artık şu çok açıktır: Türkiye, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmemektedir. 79 milyonun tamamı, Türkiye’nin geleceği için demokrasi dışında bir seçenek görmemektedir.

BİZE DÜŞEN GÖREV

Demokrasimiz ve kurumlarımız, kaba kuvvete teslim olmayacak kadar olgunlaştıklarını kanıtlamıştır. Ülkemizin son 93 yıldaki tüm siyasi ve ekonomik kazanımlarına kast edenler başarısız olmuştur. Bugünden itibaren bizlere düşen görev, Türkiye’yi yeniden geleceğe bakan, coşkulu bir ülke haline getirmektir. İtidal içinde aklıselimle hareket edersek, bir büyük şer’den birçok hayra ulaşabiliriz.

Bugün de 100 sene öncesine benzer bir istiklal ve istikbal mücadelesi veriyoruz. Türkiye, bütün kurumları ile bir büyük imtihandadır. Bunu bilelim ve ona göre davranalım. Bu ülkeyi, bu milleti daha zengin yapmak için çalışacağız. Ülkemiz için durmadan çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Çünkü, devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız.

YENİ BİR BÜYÜME HİKAYESİ

Yeni bir büyüme hikayesiyle sahip olduğumuz potansiyeli canlandırabiliriz. Bu yeni büyüme hikayesinin merkezinde de teknoloji, girişimcilik, yeni pazarlara açılma olmalı. Bunu sağlamak için ekonomide dikkat edilmesi gereken hususlar var. İlki, büyümenin kaynağı özel sektör olmalı. Bu nedenle iş ve yatırım ortamını geliştirecek her adım öncelikli meselemizdir.

İkinci olarak, huzur-ticaret-zenginlik bir bütündür. Daha zengin bir ülke olmanın yolu ticaretten, daha fazla ticaret yapmanın yolu huzurdan geçer.

Üçüncüsü de, bu devirde küresel bir güç olmak istiyorsak, güçlü ekonomi – kaliteli demokrasiye sahip olmak zorundayız. Bu ikisi bir birini bütünler, biri olmazsa diğeri de olmaz. Ekonomiyi güçlendirmeden demokrasiyi geliştiremeyiz, demokrasimizin kalitesini artırmadan da ekonomimiz güçlenmez.

GÜÇLÜ EKONOMİ KALİTELİ DEMOKRASİ

TOBB olarak ‘’Güçlü Ekonomi, Kaliteli Demokrasi’’ sloganını hep vurguladık, ‘’Güçlü bir Ekonomi, Kaliteli bir Demokrasi ve Zengin bir Türkiye, ancak birlikte olur’’ düşüncemizi her platformda dile getirdik.

Küresel ekonominin zorlu bir süreçten geçtiği bu günlerde, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan, istihdam sağlayan, vergi veren Türk özel sektörü olarak herkesten beklentimiz, ülkemize duyulan güveni azaltacak, riskliliğini yükseltecek hareket ve söylemlerden uzak durulmasıdır.

ÇIKMAZ SOKAKTA DEĞİLİZ

Karamsar olmaya gerek yok. Dar bir sokaktayız ama çıkmaz bir sokakta değiliz. Türkiye, böyle sıkıntılı dönemlerden hep güçlenerek çıktı. İnanıyorum ki, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu dönemden de güçlenerek çıkarız. Bakın dünyaca ünlü İngiliz tarihçi ve filozof Arnold Toynbee bir defasında demişti ki, “Türkler, ne olacakları konusunda, Batı’nın kendi zihninde oluşturduğu görüntüye bir türlü uymayarak, Batılıyı hep şaşırtmıştır.”

HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYIN!

Huzur ve güven ortamı ile Türk iş dünyasının bu değerli bilim adamının öngörüsünü boşa çıkarmayacağına inanıyorum. Ben ülkemin geleceğinden umutluyum. Dünyanın bu en zor coğrafyasında bin yıldır bir tek biz ayakta kaldık. Daha iyisini de yaparız. Yeter ki birlik ve beraberliği muhafaza edelim. Bu ruhu koruyalım... Unutmayın, dün Türkiye’nin geleceğine yatırım yapanlar kazandı. Bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar yarın da kazanacak.