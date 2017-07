Türkiye'ye yasak kaldırıldı!

ABD'nin Atatürk Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara getirdiği kabinde elektronik cihaz yasağının kaldırılmasının ardından yolcular 102 gün sonra New York'a yapılan ilk seferde elektronik cihazları ile uçağa bindi.

25 Mart'ta bu yana ABD ve İngiltere uçuşlarında elektronik cihazların uçak kabinine alınmasına yasak getirilmişti. ABD uçuşlarında yasağın kaldırılmasının ardından bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'nın TK-3 sefer sayılı uçağı ile saat 06.45'te New York John F. Kennedy Havalimanı'na seyahat eden yolcular 102 günlük yasağın ardından, dış hatlar gidiş katında önce özel güvenlik bölümünden pasaport ve adres bilgilerini kayıt ettirdi. Check-in işlemini yapan yolcular elektronik cihazlarını yanına alarak boarding için 228 nolu salona geçti. Burada özel güvenlik pasaport işlemlerini yaptı. Daha sonra yolcuların elektronik cihazları ve kabin içine aldıkları eşyaları iz dedektöründen geçirilerek uçağa bindi.

8 ÜLKE 10 HAVALİMANINDA YASAK UYGULANDI



Güvenlik önlemleri kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 ülkedeki 10 havalimanında ABD'ye doğrudan sefer yapacak uçuşlar için yolcuların, kabin içerisine cep telefonundan büyük elektronik cihaz sokma yasağı getirilmişti. Türkiye'nin yanı sıra Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), Amman (Ürdün), Cidde, Riyad (Suudi Arabistan), Doha (Katar), Kahire (Mısır), Kazablanka (Fas) ve Kuveyt (Kuveyt) yasak kapsamına alınmıştı. Yasak ilk olarak 3 gün önce Abu Dabi de, ikinci olarak da Türkiye'de kaldırılmış oldu.

ATATÜRK HAVALİMANI DENETLENDİ

Dün ABD'nin Ulaştırma Güvenlik İdaresi heyeti (TSA) ve İngiltere heyetleri İstanbul Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.



ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansı tarafından tomografi cihazlarının 3 günlük çalışmaları kontrol etti. Olumlu raporun ardında yasak kalkmış oldu. İngiltere' ye yapılan uçuşlarda da uygulanan elektronik cihaz yasağının Perşembe günü kalkması bekleniyor.





THY'NİN ABD'YE GİTTİĞİ 9 ŞEHİR 11 SEFERDE YASAK KALKMIŞ OLDU



Bu sabah New York seferi ile kalkan yasağın ardından Türk Hava Yolları ABD'nin bugün Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angels, Miami, San Francisco, Washington, şehirlerine yaptığı seferlerinde de yasak kalkmış oldu.



"BU YASAĞIN KALKMASIYLA BİRAZ OLSUN RAHATLADIK"



Yolculardan Emre Tokmak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yanına dizüstü bilgisayarını aldığını, yasağın kaldırılma kararının çok isabetli olduğunu söyledi. Tokmak, yasağın kaldırıldığını sefere gelmeden önce bildiğini ifade ederek, "Hatta uçak biletini alırken bir gün sonraya mı alsam, ne olur ne olmaz diye düşündüm ama kaldırılacağı söylenince bugüne aldım" dedi.



Ailesiyle New York'a tatile giden Barış Can Köymen ise bilgisayarını her zaman yanında taşıdığını, yasağın kalktığı bilgisini haberlerden öğrendiğini belirtti. Köymen, bütün tatil planlarının ve kişisel bilgilerinin bilgisayarının içinde olduğunu dile getirerek, "Bu yasağın kalkmasıyla biraz olsun rahatladık. Sonuçta uzun bir yolculuğa çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.



Yolculardan Hasan Orbay, bu yasağın kalktığını net olarak öğrenemediği için havalimanına gelmeden önce bilgisayarını uçak altı valizinde getirmeyi tercih ettiğini belirtti. Orbay, yolcular için bir kısıtlamanın daha kalkmasından dolayı memnun olduğunu kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Yaz okulu için ABD'ye gitmek üzere havalimanında işlemlerini yaptıran Fevzi Kutay Demir, yasağın kalkmasının kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi. Yanında sadece bir tablet bilgisayar aldığını ifade eden Demir, yasağın kalktığını basından öğrendiğini bildirdi.

YASAKTAKİ UYGULAMA

Yolcular yasağın gelmesi ile elektronik cihazlarını uçak altı valizlerine yada uçağın kapısında yer hizmeti görevlilerine teslim ediyordu. Cihazlar özel olarak muhafaza altına alınıp karşılığında bagaj etiketi veriliyordu. Daha sonra toplanan cihazlar uçağın kargo bölümüne konuluyordu. Uçak indiğinde yolculara verilen etiket karşılığında geri veriliyordu. Yolcular uçak içinde THY'nin temin ettiği laptopları ve ücretsiz Wİ-Fİ'yi kullanıyordu.

KURALLAR İSTEDİĞİNİZİN ÜSTÜNDE

Yasağın kaldırılması için çaba harcayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın kararıyla yurt dışından getirtilerek Atatürk Havalimanına yerleştirilen, katı, sıvı, tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip 2 tomografi cihazı kullanılmaya başlanmıştı. Arslan; "ABD ve İngiltere'ye giden yolcularda bu uygulamayı yaparak muhataplarımıza 'Kurallar istediğinizin çok üzerinde, en son teknolojiyle donatılmış bir cihaz da kuruyoruz, müsterih olun' diyeceğiz" demişti.



İLKER AYCI “ BİR ENGELİ DAHA GERİDE BIRAKIYORUZ



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'nı dün ziyaret etmiş burada görev yapan havacılık muhabirlerine “ Yarın itibariyle bunun neticesini hep birlikte göreceğiz. Bir yasağı, bir engeli daha hep birlikte geride bırakıyoruz" demişti.