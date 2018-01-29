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'Türkiye'ye yasak getirmemiz saçma olur'

Almanya'da Bavyera eyaletinin İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Türkiye'nin ülkesi ile NATO ortağı olduğunu bu yüzden silah yasağı getirilmesinin saçma olacağını söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:04
'Türkiye'ye yasak getirmemiz saçma olur'

Hristiyan Sosyal Birlik Partili (CSU) Herrmann, "Passauer Neuer Presse" adlı gazeteye yaptığı açıklamada, Türk hükümetinin adımlarını yakından izleyeceklerini belirtti.

Ancak prensipte geçerli olan şudur: Türkiye bizim NATO ortağımız. NATO müttefiki Türkiye'ye silah ihracatı için yasak getirmemiz saçma olur." diyen Herrmann, böylelikle NATO’daki iş birliğinin sorgulanabileceğini de kaydetti.

Hermann, Almanya'da silah ihracat yasasında değişiklik yapılmasına gerek olmadığını belirterek, ancak kriz bölgelerine silah satışlarının sıkı kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti.

Terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının hafta sonu Köln’de yaptığı gösteride örgüt paçavralarını taşınmasına ilişkin de Herrmann, Almanya’da gösterilerin barışçıl olması gerektiğini vurgulayarak, "PKK yasaklanmış bir örgüttür. Hukuk devletinde Köln'de yapıldığı gibi yasaklanmış örgütlerin sembollerinin gösterilmesine karşı tutarlı olunması gerek. Gösteri yapma hakkının verilmesi ile suç eylemi arasındaki sınırın silik olmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 18:04
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