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Türkiye'ye yaptıklarını Venezuela'ya yapıyorlar

BM, Venezuela hükümetine ülkedeki gerilimi düşürme, protestoculara karşı aşırı güç kullanımı ile keyfi gözaltılara derhal son verme, gözaltındaki protestocuları serbest bırakma çağrısında bulundu

08 Ağustos 2017 Salı 17:56
Türkiye'ye yaptıklarını Venezuela'ya yapıyorlar

Birleşmiş Milletler (BM), Venezuela'da protesto gösterileri sırasında sistematik ve geniş çaplı aşırı güç kullanımıyla keyfi gözaltılar dahil birçok insan hakları ihlalinin yaşandığını bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Venezuela'da 1 Nisan'dan bu yana devam eden gösterilerde 124 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 46'sının güvenlik görevlileri, 27'sinin de hükümet yanlısı silahlı güçler tarafından öldürüldüğünü, kalanların faillerinin ise meçhul olduğunu söyledi.

Shamdasani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BM insan hakları yetkililerinin yaralılar, aileler, görgü tanıkları, gazeteciler, doktorlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı 135 mülakata göre Venezuela'daki gösteriler sırasında yaygın ve sistematik aşırı güç kullanımı ile keyfi tutuklamaların olduğu saptandı. Bu insan hakları ihlalleri dışında protesto gösterileriyle bağlantısı olanları hedef alan ev baskınları, işkence ve kötü muamele uygulamaları rapor edildi."

Ülkede 1 Nisan'dan bu yana devam eden gösteriler sırasında bin 958 kişinin yaralandığını belirten Shamdasani, "Venezuela'da protesto gösterilerinin başladığı 1 Nisan'dan 31 Temmuz'a kadar en az 5 bin 51 kişi keyfi gözaltına alındı, binden fazlası hala gözaltında tutuluyor." diye konuştu.

Shamdasani, Venezuela hükümetine ülkedeki gerilimi düşürme, protestoculara karşı aşırı güç kullanımı ile keyfi gözaltılara derhal son verme, gözaltındaki protestocuları bir an önce serbest bırakma çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 17:56
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Venezuela
  3. Shamdasani
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