Türkiye’ye yabancının ilgisi artarak sürecek

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, birleşme, devralma ve ortak girişim bakımından yabancıların Türkiye ekonomisine ilgisinin devam ettiğini belirterek, “Yabancı sermayenin ilgisinin devam ediyor olması, aynı zamanda ekonomiye duyulan güvenin de bir göstergesi” dedi.

Torlak, Rekabet Kurumu’nda düzenlenen, “2017 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu” bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl Kurum tarafından toplam 184 işlemin incelendiğini, bunlardan 168’inin birleşme ve devralma, 8’inin kapsam dışı, 5’inin özelleştirme ve 3’ünün de bilgi notu şeklinde sonuçlandığını bildirdi. Torlak, değerlendirdikleri 5 özelleştirme işleminin elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı sektörleriyle ilgili olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl incelenen işlemlerden 137’sinde taraflardan en az birinin yabancı olduğunu belirten Torlak, bunlar arasında kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı sektörlerinin öne çıktığını ifade etti.

Torlak, ekonomik faaliyet alanlarına göre ülkede gerçekleşen işlemlerde, 8,13 milyar lira ile toptan ve perakende ticaret, 3,75 milyar lira ile elektrik üretim ve dağıtımı ve 3,66 milyar lira ile imalat sanayisinin öne çıktığını söyledi. İşlemlerin yüzde 60’ından fazlasının bu 3 sektörde gerçekleştiğine dikkati çeken Torlak, bu alanlardaki birleşme, devralma ve ortak girişimlerin yatırımcılar açısından “işaret fişeği” olabileceğini vurguladı.