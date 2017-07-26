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Türkiye'ye vermemişlerdi... ABD'den Romanya'ya dengeleri değiştirecek füze satışı!

Romanya, ABD'den yaklaşık 4 milyar dolarlık patriot füzesistemi alacak.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:19
Türkiye'ye vermemişlerdi... ABD'den Romanya'ya dengeleri değiştirecek füze satışı!

Romanya Savunma Bakanı Adrian Tutuianu, ABD'den 3,9 milyar dolarlık Patriot füze sistemi satın alma niyetinde olduklarını açıkladı.

Ancak ilk olarak parlamentonun buna izin verecek yasayı çıkartması gerektiği ifade eden Tutuianu, ödeme yapmaya da kasımda başlayabileceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu konudaki satışın bakanlıkça onaylandığı belirterek, füze sisteminin Romanya'nın savunmasını güçlendireceği, bölgesel tehditleri önleyeceği, ülke ordusunun savunma yeteneklerini artıracağı ve NATO müttefikine kalkan vazifesi göreceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:19
  1. ABD
  2. Romanya Savunma Bakanı Adrian Tutuianu
  3. Patriot füze sistemi
  4. NATO
  • Lanet israilLanet israil47 dk önce
    Türkiye'ye vermediler değil sayın akit. Türkiye ye teknoloji transferini onaylamayinca Türkiye patriot füzelerini almaktan vazgeçti geçti
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