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Türkiye'ye vergi ödememekte direnen Booking dize geldi

TÜRSAB'ın açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan online rezervasyon portalı boking.com, gerekli düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul etti.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:04
Türkiye'ye vergi ödememekte direnen Booking dize geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçen Booking.com, gerekli düzeltme ve cezaların ödemesini kabul ederek Türkiye pazarına yeniden dönmek için düğmeye bastı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan 'Türkiye'de Turizm Trendleri' ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmelere başlanıldığını açıkladı. Temurci, gerekli cezayı ödemeyi kabul eden booking.com'un yakın zamanda Türkiye pazarına dönebileceğini ifade etti.

Booking.com'a verilen cezanın sadece Türkiye içinde yapılan tatilleri kapsadığını belirten Temurci, verilen cezanın Türkiye'den yurtdışına veya yurtdışından Türkiye'ye yapılan tatil alma faaliyetini etkilemediğini belirtti.

Site yenilemelerini yaptıktan şirketin Türkiye operasyonlarına başlayacağını anlatan Temurci, "Bu sadece booking.com'un Türkiye'de yaşadığı bir sorun değil. Fransa ve Almanya'da benzer davalar sürüyor" dedi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 11:04
  1. Booking.com
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı
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