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Türkiye’ye uzak duranlar kaybetti

KKTC’de gerçekleşen erken genel seçimde ortaya çıkan sonuçları SASAM Genel Sekreteri Mesut Emre Karaköse, Akit’e değerlendirdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 03:25
Türkiye’ye uzak duranlar kaybetti

KKTC’de gerçekleşen erken genel seçimde ortaya çıkan sonuçları SASAM Genel Sekreteri Mesut Emre Karaköse, Akit’e değerlendirdi. Sonuçların Türkiye’ye karşı mesafeli duranların kendilerini sorgulaması anlamına geldiğini belirten Karaköse, “Başbakan Hüseyin Özgürgün liderliğindeki milliyetçi merkez sağ çizgideki Ulusal Birlik Partisi açık ara birinci oldu, ancak UBP hükümeti kurmak için koalisyona ihtiyaç duyacak. Muhalefet partisi CTP ise 2013 seçimlerine göre büyük bir oy kaybı yaşadı ve seçimlerin kaybedeni oldu. Bu sonuç, Türkiye’ye mesafeli ve müzakerelerde taviz vermeye meyyal sol siyasetin kendini sorgulamasını gerektirecektir. Seçimlerin sürpriz partisi yeni kurulduğu halde % 17 oy oranını yakalayan Halkın Partisi oldu. Bu durumda HP, koalisyon görüşmelerinde kritik önem taşıyabilir. Bu ihtimal gerçekleşmezse üç partili bir koalisyon ihtimali gündeme gelecektir” diye konuştu.

Kıbrıs’ta başkanlık sistemi yönetim şeklinin ele alınabileceğini belirten Karaköse, “İlk kez seçimlere giren Milliyetçi Demokrasi Partisinin seçimden sonraki çağrısı dikkat çekicidir. Seçim sonuçlarının uzun vadeli bir koalisyon doğurmayacağını ve başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini ifade eden MDP’nin çağrısı değerlendirilmelidir. Koalisyonlar siyasal istikrarı engellemektedir. Geçtiğimiz dört yıl içinde üç hükümet kurulmuştur. Koalisyonların bir diğer zararı da siyasal sistemi dejenere olmaya yatkın hale getirmesidir” dedi.

Seçim sonuçlarının Kıbrıs müzakereleri için de önemli olduğunu belirten Karaköse, “Rum kesiminde ay sonunda yapılacak seçimlerde ortaya çıkacak tablo ile birlikte ele alındığında artık KKTC siyaseti kendine ciddi bir yol tayin etmek zorunda kalacaktır. KKTC’de Türkiye’ye katılma iradesi oluşmuyorsa yapılacak tek şey KKTC’nin tanıtılması olacaktır” diye konuştu.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA 

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 03:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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