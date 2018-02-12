Türkiye’ye uçak vermeyin kampanyası!

Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) ve Amerika Ermeni Milli Komitesi (ANCA), Türkiye’nin bu yıl teslim almaya başlayacağı F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için Washington’da kampanya başlattı.

ABD Senatörlerini ziyaret eden Yunan ve Ermeni lobisi, Türkiye’nin Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Ermenistan ve İsrail konusunda NATO ve müttefikleri ile ters düştüğüne dikkat çekti. Senatörlere verilen bilgide ayrıca Türkiye’nin Rusya ve İran’a da F-35 teknolojisi hakkında bilgi ‘sızdırabileceği’ iddialarına da yer verildi.

Geçen yıl Dışişleri Komisyonu üyesi David Cicilline Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması için öneride bulunmuş ancak House Rules Committee, önerinin dikkate alınmasını engellemişti.