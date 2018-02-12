Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye’ye uçak vermeyin kampanyası!

Yunan Amerikan Liderlik Konseyi F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için Washington’da kampanya başlattı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 17:59
Türkiye’ye uçak vermeyin kampanyası!

Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) ve Amerika Ermeni Milli Komitesi (ANCA), Türkiye’nin bu yıl teslim almaya başlayacağı F-35 savaş uçaklarının verilmemesi için Washington’da kampanya başlattı.

ABD Senatörlerini ziyaret eden Yunan ve Ermeni lobisi, Türkiye’nin Yunanistan, Kıbrıs, Suriye, Ermenistan ve İsrail konusunda NATO ve müttefikleri ile ters düştüğüne dikkat çekti. Senatörlere verilen bilgide ayrıca Türkiye’nin Rusya ve İran’a da F-35 teknolojisi hakkında bilgi ‘sızdırabileceği’ iddialarına da yer verildi.

Geçen yıl Dışişleri Komisyonu üyesi David Cicilline Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması için öneride bulunmuş ancak House Rules Committee, önerinin dikkate alınmasını engellemişti.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 17:59
  1. Amerika Ermeni Milli Komitesi
  2. ABD
  3. David Cicilline

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    11 öğrenci açlık grevine başladı
    1. 11 öğrenci açlık grevine başladı
    2. İsrail'in foyası ortaya çıktı
    3. Hücre cezasını 6 ay daha uzattılar
    4. Filistin'de o bölgeye girişi..
    5. Direnişçiler Hint askerlerini vurdu
    6. O ülkede Suriye'ye geliyor!
    7. Afganistan temsilciliğine Türk..
    8. Türkiye'den tarihi hamle! O ülke..
    9. Soyunma odasında insanlık dışı..
    10. Türkiye'yi tehdit eden ABD'yi bekleyen..
    11. ABD savaş bütçesini açıkladı
    12. Türkiye’ye uçak vermeyin kampanyası!
    13. Özel okullara KEP hesabı alma..
    14. IKBY'den küstah Afrin açıklaması
    15. Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın..
    16. Kripto şehir kurmaya başladılar
    17. Su tabancasına 'terör' alarmı verildi
    18. Merakla bekleniyordu... Ne zaman..
    19. TUS ek tercihleri başladı
    20. AÖF bahar dönemi kayıt yenileme başladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"