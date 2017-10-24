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Türkiye'ye tehditler savuran YPG'li İngilizler öldürüldü

Suriye'de terör örgütü YPG'nin saflarına katıldıktan sonra Türkiye'ye karşı tehditler savuran 5 İngiliz'in çatışmalarda öldüğü öğrenildi.

24 Ekim 2017 Salı 21:11
Türkiye'ye tehditler savuran YPG'li İngilizler öldürüldü

Avrupa'da yapılan propagandalardan sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye katılan 5 İngiliz, DEAŞ'a karşı çatışmalara girdi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYORLARDI

Çatışmalardan önce örgütün propagandasına dahil olan İngilizler, Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunmuştu.

HEPSİ ÖLDÜ

Alay konusu olan İngilizlerin girdikleleri çatışmada öldürüldükleri öğrenildi.

 

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 21:11
  1. terör örgütü PKK
  2. YPG
  3. DEAŞ
  • HuseynHuseyn9 sa önce
    Ölüsünü görmeden inanma.
  • HuseynHuseyn9 sa önce
    Ölüsünü görmeden inanma.
  • Yakut Yakut 10 sa önce
    Lawrence lar bu sefer bu coğrafyada hep ölecekler inşallah.
  • MuratMurat10 sa önce
    5 diler. Yeni açıklamaya göre 55 olmuşlar. Birde alperenleri bekliyorlarmis haberiniz ola.
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