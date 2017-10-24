Türkiye'ye tehditler savuran YPG'li İngilizler öldürüldü
Suriye'de terör örgütü YPG'nin saflarına katıldıktan sonra Türkiye'ye karşı tehditler savuran 5 İngiliz'in çatışmalarda öldüğü öğrenildi.24 Ekim 2017 Salı 21:11
Avrupa'da yapılan propagandalardan sonra terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye katılan 5 İngiliz, DEAŞ'a karşı çatışmalara girdi.
TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYORLARDI
Çatışmalardan önce örgütün propagandasına dahil olan İngilizler, Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunmuştu.
HEPSİ ÖLDÜ
Alay konusu olan İngilizlerin girdikleleri çatışmada öldürüldükleri öğrenildi.