Türkiye'ye Suriye'de son tuzak: El Nusra

ABD merkezli propaganda makinesi, TSK’nın Bab sonrası Münbiç’e gireceği iyice belli olunca, Suriye PKK’sına yönelen namlulara kalkan olmak için Nusra kartını masaya sürdü.

Türkiye'nin, DAEŞ'ı Bab'da yenilgiye uğrattıktan sonra sınır ötesindeki diğer tehdit olan PKK/ PYD'ye yönelmesi beklenirken Üst Akıl bir kez daha devreye girdi. Hedef şaşırtmak, terörü perdelemek ve PYD'nin himayesi için yeni piyon El Nusra olarak belirlendi. Batılı ülkelerin ortaya çıkardığı DAEŞ ile mücadelede yalnız bırakılan Türkiye'nin, sınırındaki PYD/PKK terörü dururken, daha çok Esed rejimi, Rusya ve İran için tehdit olarak görülen Nusra ile mücadeleye zorlanması hayli dikkat çekici bulunuyor. Güvenlik uzmanları, “El Nusra bizimle kapışırsa biz de kapışırız, burada sorun yok. Ama bununla ne yapılmak isteniyor diye sorarsanız, amaç bizi asıl konsantre olmamız gereken yönlerden uzaklaştırmaktır. PYD'yi himaye çabalarının devamıdır" diyor.

O KAMPANYAYA DİKKAT



ABD'nin bu bölgedeki bilinçsiz politikaları sonucu ortaya çıkan örgütler arasındaki Nusra'yı Türkiye, terör örgütü olarak kabul ediyor. Ancak bu örgüt, Fırat Kalkanı ile bölgeye giren ve sınır ötesindeki PKK-DAEŞ tehdidine karşı mücadele veren Türkiye için şuana kadar herhangi bir tehdit oluşturmuş değil. Nusra halen Esed rejimi, Rusya ve İran'ı tehdit ediyor. Ancak son günlerde özellikle ABD ve batılı ülkeler tarafından 'Türkiye'nin Nusra'yla da mücadele başlatması' yönünde bir kampanya pompalanıyor. Sözkonusu propaganda, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un FETÖ üyesi bir polis tarafından suikast sonucu öldürülmesiyle doruğa çıkmıştı. ABD destekli terör örgütlerinden biri olan FETÖ'nün başını çektiği kampanyada, Karlov'u öldüren teröristin Nusra üyesi olduğu iddiası işlendi, ancak katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ bağlantıları kısa sürede açığa çıkarıldı.



AMAÇ PKK/PYD HİMAYESİ



Türkiye'yi Nusra ile savaştırmaya zorlayan bu ülkeler tek bir amaç güdüyor: Bab temizlendikten sonra Münbiç ve Afrin'e yönelmesi beklenen Türkiye'ye karşı PKK/PYD'yi himaye etmek. Üstelik DEAŞ ile mücadelede olduğu gibi yine Ortadoğu'da ürettikleri ve silahlarla destekledikleri bu örgütlere karşı Türkiye'yi yalnız bırakmaları hiç de şaşırtıcı olmayacak. Uzmanlar, son dönemde pompalanan bu çabanın, Türkiye'yi asıl konsantre olması gereken alandardan uzaklaştırma amacını taşıdığına işaret ediyor.

KAĞITTAN YALANLAR

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar: “Türkiye'yi bölgede sıkıştırmak isteyen güçler geçmişte Türkiye'nin DAEŞ'ı desteklediği yalanını söylüyorlardı. Fırat Kalkanı Operasyonu ile bu yalanı söyleyecekleri platform kalmadı. Bazı güçler, kağıttan yalan bulma arayışına girdiler. Bunun için de yeni radikal grupları ön plana çıkarıyorlar. Kullanabilecekleri terör örgütlerinden biri de Nusra. Türkiye'yi her platformda zora sokmanın altyapı çalışmasıdır."

O HANÇERİN FARKINDAYIZ

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: “Sadece Nusra değil. Sonuçta bizim kontrolümüzde olmayan, bizimle iyi ilişkiler içinde olmayan her örgüt bizim için bir tehdit. Sünni tabanlı olması hiçbir şey değiştirmez. Biz bunu Fırat Kalkanı içinde de yaşadık. Fırat Kalkanı operasyonuna bizimle birlikte katılan örgütlerden 2-3 tanesi daha sonra bizden ayrıldı. Habersiz ayrıldılar, bizim DAEŞ'tan temizlemiş olduğumuz bazı alanları boşalttılar ve DAEŞ buraları tekrar ele geçirdi. Bugün bazı örgütlerin Astana'ya yönelik bir irade üretmeye başladıklarını görüyoruz. Ve bunlar hangi mezhepten olursa olsun batı orijinli, batı hedef ve menfaatlerine hizmet eden örgütler. Ortaköy saldırısında da aynı kafa yok muydu? Asıl konsantre olmamız gereken yönlerden sürekli bizi uzaklaştırmaya çalışan bir anlayış var.”



“Bizim en büyük sorunumuz Suriye kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör devletçiği. Ama onlar şuanda korumaya, himaye etmeye çalışıyor. Eninde sonunda bunlarla uğraşacağız ama ondan önce bizim dengemizle oynuyorlar durmadan. Burada Türkiye'nin Rusya ve İran'la işbirliği üretmesi çok önemli. Biz bir şeyin farkındayız: Batı dünyası bizi arkamızdan hançerledi. Türkiye Suriye'de denge üretirken sağda solda kırılmalar olacaktır. El Nusra bizimle kapışırsa biz de Nusra ile kapışacağız. Sadece Nusra da değil, bizimle kapışan her radikal İslam tabanlı örgütle kapışacağız. Bu artık kolay kolay çözülecek bir denklem değil. Siz güç, inisiyatif üretseniz dahi araya kan girmiş. Radikal unsurların kontrolü, yönlendirilmesi çok zor. Zor bir denge ama bunu kurmak zorundayız.”

YENİ ŞAFAK