Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığını "saldırganlık ve işgal" olarak yorumladı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 01:40
Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler

Suriye rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye'nin İdlib'deki askeri varlığını "saldırganlık ve işgal" olarak yorumladı.

Türkiye’nin garantör ülkeler arasındaki anlaşmaya uymadığını savunan Caferi, bu konuyu Rusya ve İran’la Astana’daki görüşmelerde gündeme getirdiklerini belirterek, “Rusya ve İran, tüm garantör ülkelerin yükümlülüklerine uyması gerektiğini teyit ettiler” ifadelerini kullandı.

"ABD'DEN DE RAHATSIZIZ"

ABD askeri birliklerinin varlığını da işgal olarak gördüklerini dile getiren Caferi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi notasını New York’a ulaştırdık. ABD’nin karadaki varlığı ve sözde uluslararası koalisyonun düşmanca eylemlerini de bağımsızlığımıza karşı saldırganlık olarak görüyoruz.''

 

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 01:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ''Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmek hayatımın hatasıydı''
    1. ''Beşiktaş'tan Galatasaray'a gitmek..
    2. Ergenekon sanığı silahlı saldırıda..
    3. Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim açıklaması
    4. Qarabağ Madrid'de tarih yazdı!
    5. Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    6. Kafkasya Marşı nasıl İzmir Marşı oldu?
    7. Karabağ Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
    8. Köpeklere havlayan papağan
    9. Genel Sekreter soruları cevapladı…..
    10. Cildinizdeki kızarıklıklardan..
    11. Her gün aç karnına sarımsak yiyince..
    12. Donald Trump'dan ilk açıklama geldi
    13. Gökçek için ‘ben kazandım’ demişti…..
    14. İşte Süper Lig'in en çok kazanan 30..
    15. Karamollaoğlu’ndan net açıklama: 100..
    16. ABD’de saldırı şoku… Sokaktakilere..
    17. ABD’li komutandan büyük gaf…..
    18. Patronlar kürsüde
    19. 'Bu ahlaksızlık CHP’de kurumsal mı?'
    20. Cevizlibağ'da metrobüs yoluna araç..
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Cumhurbaşkanı'na hakaret eden Tezcan'dan açıklama
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'
    65 yıl sonra bir ilk! Yunanistan'da gündem 'Erdoğan'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme
    Tarsus'taki gizemli kazıda flaş gelişme