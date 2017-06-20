Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler yakalandı
Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan biri kadın olmak üzere 2 MLKP'li terörist yakalandı.20 Haziran 2017 Salı 16:24
Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen biri kadın 2 terör örgütü MLKP üyesi yakalandı
Mardin'de Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 terör örgütü MLKP mensubu tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Suriye sınırından kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 2 zanlıyı takibe aldı.Kızıltepe'de gözaltına alınan MLKP üyesi Betül Y. ve Fırat Ş'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.