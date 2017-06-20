İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan biri kadın olmak üzere 2 MLKP'li terörist yakalandı.

20 Haziran 2017 Salı 16:24
Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristler yakalandı

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edilen biri kadın 2 terör örgütü MLKP üyesi yakalandı

Mardin'de Kızıltepe ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 2 terör örgütü MLKP mensubu tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Suriye sınırından kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 2 zanlıyı takibe aldı.Kızıltepe'de gözaltına alınan MLKP üyesi Betül Y. ve Fırat Ş'nin üzerinde sahte kimlik bulundu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 16:24
  1. pkk
  2. MLKP
  • hrnhrn10 sa önce
    Nere gidiyorlar?silahları nerden kimden ?İnşallah konuşturuluyordur
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
  2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
  3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
  4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
  5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
  6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
  7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
  8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
  9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
  10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
  11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
  12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
  13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
  14. Katar eski başbakanından Türkiye..
  15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
  16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
  17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
  18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
  19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
  20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!