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Türkiye’ye silahı ABD doğrultuyor!

ABD, PKK/PYD taşeronu üzerinden namlusunu Türkiye’ye doğrulttu. ABD’li Korgeneral Paul E. Funk’ın Türkiye’ye yönelttiği tehdidin ardından hainlerin saldırıları şiddetlendi. Stratejistler ve siyasiler, Afrin’de verdiğimiz şehitlerimize kurulan tuzaklarda ve akıtılan kanda ABD’nin büyük rolü olduğunu söylediler

12 Şubat 2018 Pazartesi 09:51
Türkiye’ye silahı ABD doğrultuyor!

ABD’li Korgeneral Paul E. Funk’ın PYD’li teröristleri ziyaret ederek Türkiye’ye yönelttiği tehdidin ardından hainlerin saldırıları şiddetlendi. ABD’li Funk’ın Münbiç ziyareti sırasındaki, “Bizi vurursanız agresif karşılık veririz” tehdidinin ardından geçen 3 günlük zaman diliminde ABD menşeili silahlarla düzenlenen kahpe saldırılarda 14 askerimiz şehit oldu, 21 vatan sevdalısı yaralandı. Uzmanlar, Afrin’de verdiğimiz şehitlerimize kurulan tuzaklarda ve akıtılan kanda ABD’nin parmağının olduğunu söyledi.

PKK KUKLA, ABD KUKLACI

Afrin şehitlerimizde ABD’nin rolü olduğunu vurgulayan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Akan kanın sorumlusu Amerika’dır” dedi. Çamlı, “Bu konuda aptalca bir değerlendirme yaparsak ‘Katil PKK’ diyebiliriz. Ama iki kere ikinin dört ettiğini bilen bir zeka ile bir değerlendirme yapacak olursak ‘Kahrolsun ABD’ dememiz gerekecektir. Neticede PKK/PYD sadece bir kukladır. Esas kuklacı ise Funk örneğinde de gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri’dir. Afrin’deki katiller bellidir. Askerlerimizin kanının akıtılmasında en büyük sorumlu ABD’dir” ifadelerini kullandı

"İKİ YÜZLÜ ABD İLE KARŞI KARŞIYAYIZ''

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Yönetim Kurulu Başkan Vekili emekli Kurmay Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, “Gerek Fırat Kalkanı, gerek Zeytin Dalı Harekâtı’nda karşımızda görünen unsurlar terörist unsurlar olsa da aslında bölgede bize silah doğrultan ana unsur ABD’dir. Amerika bu örgütlere gerekli eğitim, donanım, taktik, destek ve yönlendirmesi olmasa bu çapulcu sürülerinin bizimle savaşacak hiçbir gücü ve imkanı olamaz. Dolayısıyla eline silah verdiği eşkıyayı bizim kapımızın önüne getirmiş olan ve küstahça hâlâ dost gibi poz veren ikiyüzlü bir ABD ile karşı karşıyayız. Korgeneral Funk’ın açıklaması da bunun bariz örneğidir” şeklinde konuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 09:51
  1. ABD
  2. silah
  3. türkiye

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Çok Doğru Söylemiş. Aynen Katılıyorum. Şerefsiz, Hain, Alçak ABD, Dökülen Kanlardan Sorumludur. Hiç Şüphesiz.
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