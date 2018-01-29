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''Türkiye'ye silah ihracatı durdurulsun''

Yeşiller Partisi'nin Olağanüstü Kongresi'nde Türkiye'de görev yapan bütün Alman askerlerinin çekilmesinin istendiği önerge kabul edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 19:39
''Türkiye'ye silah ihracatı durdurulsun''

Yeşiller Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik askerî operasyonuna tepki olarak Türkiye’de konuşlandırılmış bütün Alman askerlerinin geri çekilmesini ve NATO ortağı Türkiye'ye Almanya'dan silah ve teçhizat ihracatının durdurulmasını talep etti.

Yeşiller Partisi'nin Hannover'de yapılan iki günlük kongresinde delegeler tarafından sunulan ilgili önerge kabul edildi. DW Türkçe'nin aktardığına göre önergede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PKK uzantısı YPG milislerini hedef alan askeri operasyonu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi. Önergede, TSK'ya atfen "Kuzey Suriye'ye girilmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yangına körükle gidiyor” ifadesi kullanıldı.

Alman marka Leopard 2 tanklarının Afrin harekâtında kullanıldığına ilişkin fotoğrafların Alman basınına da yansıması, Almanya’da tartışma yaratmıştı. Alman hükümetinden geçen hafta başında yapılan açıklamada, "Tankların operasyonda kullanıldığına dair bilgimiz yok” denilmişti.

Konya'daki NATO üssünde konuşlandırılan AWACS keşif uçaklarında Alman askerleri görev yapıyor. Yeşiller, bu misyona son verilerek, Alman askerlerinin ülkeye geri dönmelerini istedi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:39
  1. awacs ucaklari
  2. Yeşiller Partisi
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