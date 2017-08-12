Türkiye'ye sıcak para akıyor: İkiye katlandı!

Haziranda cari açık 3.8 milyar dolar oldu. Böylece 12 aylık birikimli cari açık rakamı da mayısta ulaştığı 35.5 milyar dolarla Ekim 2015’ten bu yana gözlenen en yüksek düzeyinden 34.3 milyar dolara geriledi.

Ödemeler dengesi istatistikleri aynı zamanda yılın 6 ayında Türkiye’ye sıcak para akımını ortaya koydu. Merkez Bankası’nın Geç Likidite Penceresi faiz oranını artırarak ağırlıklı ortalama fonlama faizini (piyasa faizi) yüzde 8.2’den yüzde 11.97’ye kadar çıkarması, yılın ilk yarısında bu faizden para kazanmak isteyen portföy yatırımlarını Türkiye’ye çekti. Portföy yatırımı geçen yıl ilk yarıda 8.9 milyar dolarken bu yıl ikiye katlandı ve 17.6 milyar dolara çıktı. İlk 6 ayda gelen 17.6 milyar dolarlık portföy yatırımının 2.2 milyar doları Borsa İstanbul’daki hisse senetlerine, 15.3 milyarı ise faizden yararlanmak üzere tahvil piyasasına park etti.

REZERV AYLIK OLARAK 3 MİLYAR LİRA ARTTI

Haziranda da portföy yatırımı tutarı 4 milyar 485 milyon lira oldu. Bu tutarın 693 milyonu hisse senetlerine, 3 milyar 792 milyonu ise tahvil piyasasına geldi. Borç kaynaklı girişler olarak; bankaların 1.4 milyar dolarlık tahvil ihraçları, Hazine’nin Eurobond ihracıyla 1.1 milyar dolarlık finansman sağlaması, yerleşik olmayan yatırımcıların bono ve hisse senedi piyasalarında toplamda 1.9 milyar dolarlık alımları ve yabancı bankaların yurtiçindeki mevduatlarını 1.4 milyar dolar artırmaları öne çıktı. Hizmet gelirlerinin en önemli kalemi olan net turizm gelirlerindeki toparlanmada ise gerek brüt gelirlerde yüzde 20’yle Mayıs 2013’ten bu yana gözlenen en büyük yıllık artış, gerekse TL’de son bir yıldaki değer kaybının talebi etkilemesine bağlı turizm giderlerindeki yüzde 5’e yakın daralma belirleyici oldu.

Portföy yatırımlarının yanı sıra 2017’nin ilk dört ayında eksi olan ve mayısta artıya dönen net hata ve noksan kaynaklı 1 milyar dolarlık girişin de katkısıyla resmi rezervlerde 3 milyar dolarlık artış kaydedildi. Borçlanmada, kısa ve uzun vadeli toplamda bankalar 704 milyon dolar kaynak sağlarken, şirketler 441 milyon dolarlık ödeme yaptı. Böylece, şirketler kesiminde 2016’daki darbe girişimi sonrasında aşağı yönlü seyreden 12 aylık borç çevrim oranlarındaki bu eğilim sürerek yüzde 110’a gelirken, bankaların oranı yüzde 93 oldu.

PETROL OFİSİ SATIŞI ÇIKIŞ HEYECANI YARATTI

Ödemeler dengesi rakamları doğrudan yatırım tutarının ise geçen yıl ilk yarıdaki 5.3 milyar dolar düzeyinden 4.9 milyara indiğini gösterdi. Ağustosta ise 282 milyon dolarlık bir doğrudan sermaye çıkışı görüldü. Buna neden olan ise Petrol Ofisi’nin Avusturyalı OMV’den Hollandalı Vitol’a satışı. Ağustosta Türkiye’ye aslında 464 milyon dolarlık doğrudan yabancı sermaye girişi oldu. Ancak Vitol, Petrol Ofisi’ni Türkiye’de bir şirket kurarak satın alınca 1.5 millyar dolarlık satın alım yabancı sermaye hesabından çıktı ve sanki yabancı sermayeli bir şirket Türkiye’den çıkıyormuş gibi yansıdı. Oysa gerçek sadece yabancı sermayeli şirketin Türkiye’de şirket kurarak satın alım yapmasıydı.