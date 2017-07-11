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Türkiye'ye saldırı haritası yayınlandı

Bu yılın başından beri yapılan güvenlik operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet teşkilatı PKK’yı kent merkezlerinden ve dağlardan adeta kazıdı.

11 Temmuz 2017 Salı 02:19
Türkiye'ye saldırı haritası yayınlandı

Terör örgütü PKK, yaklaşık bir yıl önce Güneydoğu Anadolu’daki birçok ilçede hendekler açarak ‘sözde özyönetim’ler ilan etmeye başladı.

Birbiri ardına gelen özyönetim ilanıyla PKK kırsaldaki elemanlarını kentlere yönlendirerek şehirlerde sözde ‘kent savaşı’ vermek için erzak ve mühimmat yığdı. Güneydoğu’daki 10 il ve ilçe merkezinde barikatlar kuran terör örgütü mensupları yollara bombalar tuzakladı.

Terörün kırsaldan kente sızmasıyla PKK’yla mücadelede yeni bir aşamaya geçildi.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Ağustos 2015’te valileri yetkilendirmesiyle ‘güvenlik güçlerinin harekete geçmesi’ hızlandırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) koordinasyonuyla ‘müşterek güvenlik konsepti ve meskûn mahal stratejisi’ uygulayan güvenlik güçleri dünyada eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 

Bu yılın başından bu yana hazırlanan raporlu harita'da görüldüğü gibi terör örgütü PKK adeta silindi 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 02:19
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri’
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