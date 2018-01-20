Türkiye'ye para akacak!

Dünyanın önde gelen finans ve bankacılık devlerinden Bank of China'nın (BOC) Türkiye iştirakinin Genel Müdürü Ruojie Li, Çin’in, Bir Kuşak, Bir Yol girişiminde en önemli ülkelerden olan Türkiye’deki altyapı yatırımlarının finansmanına talip olduklarını belirterek, “BOC, Türkiye'deki altyapı projelerinin finansmanını sağlayarak köprü görevi görmek istiyor.” dedi.

Bankanın yatırım stratejisi, Türkiye ve küresel ekonominin görünümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Li, Türkiye'nin, büyüyen ekonomisi ve genç nüfusuyla önemli bir ülke olduğunu söyledi.

BOC'in uzun vadeli bir yatırımcı olarak, Çin'in Bir Kuşak, Bir Yol girişimi kapsamında en önemli ülkelerden birisi olan Türkiye'de bulunduğuna işaret eden Li, bankanın Türkiye'deki uzun vadeli varlığının sadece Türk ekonomisini değil, aynı zamanda girişimin bir parçası olan diğer ülkelerin ekonomilerini de destekleyeceğine inandıklarını anlattı. Li, "Son yıllarda küresel piyasalar ve Türkiye piyasası değişmeye devam ediyor. Fakat Türkiye'de uzun vadeli bir yatırımcı olarak, Türk ekonomisinin ve Türkiye ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin uzun vadeli geleceğine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

YATIRIM KARARINDA İPEK YOLU ETKİSİ

Ruojie Li, Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" girişiminin Türkiye'ye yatırım kararı almalarında en önemli etken olduğunu belirterek, İpek Yolu'nun tekrar canlandırılmasını hedefleyen söz konusu girişimin önemli bir parçasının Türkiye olduğuna dikkati çekti. Ruojie Li, şöyle devam etti:

"Ayrıca Çin, Türkiye'nin ikinci büyük ticaret ortağıdır. Çin ile Türkiye arasındaki ikili ticaret, yatırım hacmi ve diplomatik ilişkilerin son yıllarda iki hükümetin büyük çabalarıyla kademeli olarak artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. BOC'nin Türkiye operasyonlarına hazırlanması, Çin ve Türk hükümetleri tarafından memnuniyetle karşılandı ve teşvik edildi. Genç bir nüfusa sahip olmak, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılda giderek büyüyen bir ekonomiye sahip olacağı anlamına geliyor. Bir banka için büyüyen bir ekonomi, iş fırsatları için doğru yerdir."

BANKACILIK İZNİ ÖNCESİ 2,5 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN

"BOC, küresel ağını ve finansal gücünü kullanarak Türkiye'nin büyümesine katkıda bulunmak için burada" ifadesini kullanan Li, şunları kaydetti:

"Bankacılık iznini almadan önce bile, 2011-2016 arasında, BOC grubu Türkiye'de yerel projeler ve kurumsal müşteriler için 2,5 milyar dolarlık bir finans sağladı. Türkiye'de bankacılık için hazırlık aşamamızda ikili ticaret hacmini artırmak için Çin ve Türkiye ekonomisinin girişimcilere tanıtılması ve Türkiye'ye daha çok yatırım yapmak için Çinli girişimcilerin ve finansal kurumların teşvik edilmesinde büyük gayret gösterdik. Ayrıca BOC'nin Türkiye'de operasyonları, yerel bankacılık sektörüne benzersiz hizmet ve ürünler sunarak, söz konusu sektörü çok daha çeşitlendirecek ve dinamik hale getirecek."

"TÜRKİYE'DEKİ VARLIKLARIMIZI ARTIRABİLİRİZ"

Türkiye'de sıfırdan bir banka kurarak faaliyet göstermeyi tercih ettiklerini ifade eden Li, bankanın kredi risk yönetimi kuralları çerçevesinde Türkiye'deki kredi portföyünü hızlı ve sağlıklı bir şekilde artırmak için agresif bir plana sahip olduklarını söyledi. Li, doğru birleşme ve devralmalar yoluyla Türkiye'deki varlıklarını artırma seçeneğinden vazgeçmeyeceklerini de belirtti.

Ruojie Li, Çin'in, "Bir Kuşak, Bir Yol" girişimin bir parçası olan ülkelerdeki enerji, telekomünikasyon, demir yolu ve limanlar gibi altyapı yatırımlarını finanse etmek istediğini aktararak, şöyle konuştu:

"BOC söz konusu girişimdeki en büyük finansman sağlayıcı durumunda. BOC Türkiye'deki altyapı projelerini finanse ederek köprü görevi görmek istiyor. Çinli şirketler bu projelere yatırımcı veya yüklenici olarak katılacaktır ve bankamız bu projelerde finansman ortağı olacak. Ayrıca dünyanın en büyük finans ve bankacılık hizmeti sağlayıcılarından biri olan BOC'nin Türkiye'deki faaliyetleri iki ülke arasındaki ticaret hacmini, özellikle de Türkiye'den Çin'e olan ihracatı artıracaktır. 53 ülke ve bölgedeki bankacılık altyapısıyla BOC, Türk iş insanlarının dünyadaki işlerini büyütmeleri için hizmet verecek."

Türkiye ekonomisinin son 10 yılda genişlemeye devam eden dinamik bir yapısı olduğunu ifade eden Li, Türkiye'nin borçlarının milli gelire oranının diğer ülkelere göre oldukça düşük ve ülkedeki finansal sistemin çok güçlü olduğunu söyledi.

Li, Türkiye ekonomisinin ve paydaşlarının şoklara karşı oldukça dirençli olduğunu, ülkede üretim ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini gözlemlediklerini belirterek, küresel piyasalara ve Türkiye ekonomisinin yapısına bağlı olarak, son yıllarda Türkiye ekonomisinde bir miktar dalgalanma olduğunu ifade etti. Li, artan nüfusun tüketim kapasitesinin ve devam eden ekonomik reformların, gelecek 10 yılda ekonomik büyümeyi destekleyeceğini düşündüklerini kaydetti.

Geçen yılı BOC olarak Türkiye'deki operasyonlarını hazırlamak için geçirdiklerini aktaran Li, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aralık 2016'da gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar sermayemizi getirdik. Ocak 2017'de şirketimizin tescilini yaptırdık. Faaliyet için hazırlılarımızı tamamladıktan sonra BDDK'ya faaliyet izni başvurusunda bulunduk ve geçen ay bunu da aldık. Bu yıl da, Türkiye'de müşterilerine hizmet veren ve Türkiye ile Çin'i birbirine daha çok yaklaştıran Çin sermayeli yerleşik bir Türk bankası olarak faaliyetlerimize devam edeceğiz."

TÜRKİYE FİNANSAL PİYASASINDA İLK ÇİNLİ BANKA

BOC, 1912'de kuruldu. Banka 1912-1949 yılları arasında ülkenin merkez bankası, uluslararası Döviz bankası ve ihtisaslaşmış uluslararası ticaret bankası olarak hizmet verdi. 1949'dan sonra Çin'in Döviz işlemlerini yönetmekle görevlendirildi ve ülkenin dış ticaretinin gelişimine ve ekonomik altyapısına destek verdi.

Banka 1994'de tamamen devlete ait bir ticari bankaya dönüştü. İstanbul'da 2011'de temsilcilik ofisi açan BOC, Türkiye finansal piyasasına giren ilk Çinli banka oldu?